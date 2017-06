Victoria de Gimnasia de Pergamino sobre Sp. Rojas en el juego adelantado

BÁSQUET FEMENINO

Gimnasia y Esgrima de Pergamino derrotó como visitante a Sportivo Rojas, en un juego adelantado de la categoría infantiles correspondiente a la tercera fecha de las revanchas.

Con esta victoria las chicas de Pergamino tomaron la punta con cinco partidos ganados y solamente uno perdido.

El campeonato prosigue mañana martes. Aprovechando el feriado completarán una tira de juegos pendientes Porteño de C hacabuco y San Martín de Junín.

El domingo que viene continuará la tercera fecha de las revanchas. Detalle:

ResultadosInfantiles

Sp. Rojas vs Gimnasia G

Próxima fecha



Martes 20

Porteño vs San Martín



Domingo 25

San Martín vs Junín

Porteño vs Sarmiento

Porteño vs Ciclista