Ramos hizo historia en Villa María y subió al Torneo Nacional de Ascenso

TORNEO FEDERAL

En una noche que quedará marcada a fuego en su historia, Ramos logró una hazaña en Villa María, donde consiguió el ascenso al TNA tras quedarse con el partido (62-52) y la serie ante Ameghino en las semifinales del Torneo Federal.

El conjunto de Andrés García ganó el cuarto cruce de principio a fin y logró un objetivo que muchos hinchas y dirigentes soñaban, pero veían lejano en el corto plazo. Dentro de la cancha se vio a un equipo de Ramos convencido de querer liquidar la serie y volver a repetir la actuación del pasado domingo en un estadio de Ameghino a tope.

En este encuentro, en el que dominaron los nervios, la ansiedad y la desesperación, no hubo goleo alto pero sí un claro dominador. Ese fue Ramos, que tuvo como puntales de la victoria a su base y capitán, Kevin Jerez Pilotti y a Juan Ignacio Catalano, ambos con 17 puntos.

Ameghino, que estaba contra las cuerdas y debía ganar los dos partidos restantes para ascender, nunca pudo estar al frente en el marcador y vio cómo se le escapaba el trámite desde el comienzo. Allí Ramos fue una máquina y se llevó el parcial por 20-6.

Una corrida de 12-0 en el tramo final del primer cuarto dejó en evidencia que Ramos estaba mejor parado que Ameghino. Federico Glinberg (8 tantos) dominó en el poste bajo y le ganó el duelo personal a Luis Paparini, de bajo desempeño. Además, un triple de Jerez Pilotti puso la máxima del partido (23-6) en el arranque del segundo período.

En Ameghino no aparecían las anotaciones y solamente estaba a cargo de la ofensiva Federico Ferrini, máximo anotador de los cordobeses con 14 tantos.

Con el empuje de Cristian Verón y una bomba de Zenclussen, los de Villa María redujeron a siete puntos (32-39) en el tercer cuarto, pero otro gran pasaje de Catalano (triple sobre la bocina incluido), más el desequilibrio individual de Jerez Pilotti volvieron a alejar al Rancho 50-36.

Ameghino tiró toda la carne al asador en el último cuarto, Pablo Castro movió el banco de suplentes, defendió presión toda la cancha y hasta utilizó una zona, pero no pudo quebrar el paciente juego de Ramos, que soportó muy bien la arremetida con rotación de pelota y terminó con un bombazo de Coco Piñero (38-53).

Con la pausa de Fidalgo y un incontenible Jerez Pilotti en ataque, Ramos terminó controlando la diferencia ante un rival disminuido desde el rendimiento y quebrado anímicamente tras los malos porcentajes de cancha (35%).

El Rancho, que hizo dos juegos tremendos como visitante, terminó festejando un triunfo heroico en un estadio casi imbatible, donde Ameghino solamente había perdido un partido en fase regular.

La celebración final de jugadores, cuerpo técnico e hinchas demostró la tenacidad y el compromiso que tuvo todo el grupo de Ramos en pos de lograr un objetivo demasiado ambicioso para un club que viene de lograr dos ascensos consecutivos en el básquet argentino.

Síntesis:

Ameghino de Villa María (52): Federico Grenni 3, Santiago Iglesias 3, Federico Ferrini 14, Abel Aristimuño 3 y Luis Paparini (x) 4 (FI); Cristian Verón 14, Cristian Zenclussen 5, Iván Albornoz 2, Marco Bosch 2, Sebastián Cuevas 2. DT: Pablo Castro.

Ramos Mejía LTC (62): Kevin Jerez Pilotti 17, Alejandro Fidalgo 8, Patricio Piñero 3, Sebastián Morales 4 y Federico Glinberg 8 (FI); Agustín Actis 5, Juan Ignacio Catalano 17 y Guillermo López. DT: Andrés García.

Parciales: 6-20 / 13-11 (19-31) / 19-19 (38-50) / 14-12 (52-62).

Estadio: Ameghino de Villa María.