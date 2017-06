Ciclista no pudo contra Olimpo en Bahía Blanca

LIGA PROVINCIAL DE JUVENILES

Ciclista Juninense no pudo anoche en Bahía Blanca y cayó contra Olimpo 78-69. Los bahienses sacaron ventaja en la serie de cuartos de final donde la localía le corresponde al quinteto de nuestro medio.

Buen arranque de Ciclista con Nahuel Barroso y Valentín Lorenze (4-0) que hizo ilusionar, pero en un abrir y cerrar de ojos Olimpo lo dio vuelta 10-7. Le comenzaron a pasar la bola a Agustín Hollender que definió con acierto en la pintura y obligó a que Japez solicitara su primer tiempo muerto computado.

Pero no hubo caso. Apareció Valentín Bettiga para estirar los números complicando a la defensa juninense que se clavó en siete puntos, tras siete minutos jugados.

Recién en el cierre del primer cuarto apareció Bruno Conti con un triplazo dejando el parcial 19-15.

Ya en el segundo cuarto Ciclista marró seis ofensivas consecutivas de movida (tres minutos y medio sin convertir). Olimpo se lo hizo pagar con siete puntos de buena factura (26-15), profundizó la diferencia y comenzó a jugar con la desesperación Verdirroja.

Ciclista estuvo otros tres minutos sin convertir y fue letal. El local se alejó 36-18, empujado por Matías Mailo, y cerró el primer tiempo 39 a 25.

Otro buen inicio de Ciclista en el tercer cuarto. Metió un parcial de 12-5 (44-37) con los triples de Valentín Lorenze y los aportes de Bruno Conti.

Con más de Conti y Lorenze, sumado a dos libres de Felipe Japez el Verdirrojo se puso a tres (47-44) y lo igualó en 49 a falta de tres minutos para el cierre con un doble de José Luis Priori.

Luego vino un triplazo de Felipe Japez para que Ciclista pase al frente 51-52, aunque no lo pudo cerrar y el local acertó las dos últimas bolas en manos de Hollender y Mailo (57-53).

Una diferencia de cinco puntos consecutivos en el comienzo del último cuarto le permitió a Olimpo manejar con más tranquilidad el cierre del partido. Ciclista volvió a tener un espacio en blanco de casi dos minutos y en el contexto que se planteó el partido fue determinante para no alcanzar la meta en el sur bonaerense.

La revancha se jugará en el Coliseo del Boulevard el sábado 1 de julio. Ciclista tiene localía. Debe ganar para definir al día siguiente en el mismo escenario deportivo.



Otros resultados

Olimpo 78 vs Ciclista 69

Saladillo 74 vs Estudiantes LP 68

Pacífico 73 vs Unión MdP 67

Racing Ol. 65 vs Bahiense del Norte 70

Belgrano de San Nicolás 72 vs Regatas de San Nicolás 60