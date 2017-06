Argentino renovó el vínculo con Eduardo Japez

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

En la tarde de ayer, Argentino de Junín llegó a un acuerdo para que Eduardo Japez continúe como entrenador Jefe del Plantel Profesional de Liga.

El contrato lo vincula a la institución por la temporada 2017/2018.

Nacido en Junín, hace 50 años, viene de dirigir a Argentino realizando una gran campaña, finalizando en la 4ta. colocación en la fase regular de la Conferencia Sur.



Antecedentes

-Asistente Técnico en A.A.Quimsa de S. del Estero temp. 2014-2015 (Campeón)y 2015-2016

-Asistente Técnico de Boca Juniors en la LNB Temp. 2013-2014

-Entrenador Principal en LNB con Argentino de Junín temp. 2003-2004, 2004-2005 , 2005-2006 y 2016/2017.

-Entrenador Principal con las Selecciones Argentinas U15, U17 y U 18 con participaciones en Panamericanos, Sudamericamos y Mundiales.

En los próximos días, el profesor Japez ya comienza a delinear el armado del plantel profesional.

Presentaron la final de la zona Norte

Quedó oficializada la serie final de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol, tras una conferencia de prensa inédita que se desarrolló ayer al mediodía en el Salón Verde de la Casa de Gobierno de la Provincia de Corrientes.

Dicha presentación contó con la presencia del Dr. Carlos Vignolo, ministro secretario general de Gobernación, además del Ing. Alberto Sottile (presidente del Club San Martín) y Eduardo Tassano (titular de Regatas) y Juan Diego García Squetino (Responsable de Marketing de la Asociación de Clubes).

Por otra parte, estuvieron presentes, en representación de San Martín, el entrenador Sebastián González y los jugadores Matías Lescano y Leonardo Mainoldi, mientras que por el lado de Regatas asistieron el coach Gabriel Piccato y los jugadores Paolo Quinteros y Pablo Espinoza.

La serie de playoffs (al mejor de cinco juegos) comenzará el próximo lunes 19 de junio en cancha del Club San Martín, estadio “Raúl Argentino Ortíz”, donde se jugarán los dos primeros partidos y un posible quinto (se jugaría el viernes 30), por ser el club ubicado en calles de Salta y Moreno el que tiene la ventaja deportiva de localía tras haber quedado con el primer puesto de la fase regular de la Conferencia Norte. En Regatas en cambio, está confirmado el tercer juego (sábado 24 de junio) y un posible cuarto (lunes 26).

Los dos primeros partidos de este cruce entre equipos correntinos serán transmitidos por la señal de cable TyC Sports para todo el país, en una transmisión compartida con la serie decisiva de la Conferencia Sur, entre San Lorenzo de Almagro y Quilmes de Mar del Plata.

Vignolo: “Es el resultado de mucho trabajo”

El actual ministro secretario general de Gobernación, Dr. Carlos Vignolo, tomó la palabra en la conferencia: “Es un gusto enorme que Corrientes sea parte de esta fiesta del básquet. Soñábamos con esto, es el resultado de mucho trabajo de los clubes y sus dirigentes”, comenzó diciendo el funcionario, además de felicitar a ambas instituciones por el protagonismo deportivo en el ámbito nacional.

Y agregó: “Quiero felicitarlos a los jugadores por esto y es un orgullo para nosotros. Entiendo que Corrientes ya ganó por que tendríamos un representante en la final de la Liga Nacional”.

Asimismo, Vignolo dijo: “Ahora con la llegada de Comunicaciones habrá tres equipos correntinos en la elite y es una responsabilidad de todos que sea un paso productivo”.

Sottile: “El básquet tiene que disfrutar esto, es único”

El presidente del Club San Martín, Ing. Alberto Sottile se mostró satisfecho y emocionado por el presente del equipo, el momento del club y esta nueva final que se aproxima. “San Martín creció mucho y siempre de la mano del básquet de Corrientes. Estamos muy contentos y sabemos que la apuesta del Gobierno Provincial es gratificante para los amantes del básquet y del deporte”, sentenció el titular “rojinegro”.

Y agregó: “Ahora es más fácil acceder al básquet en la ciudad, eso es bueno para el futuro del deporte. Ojalá sirva esta serie final para seguir dando impulso al basquet y como hombre de este deporte quiero disfrutar y agradecer al gobierno por esto”.

Para cerrar, “Tito” dijo: “Espero que los amantes del básquet puedan vivir de esto y que toda una ciudad y el país viva del deporte. Ganará el que mejor esté y esperamos que sea todo una fiesta”.

Asimismo, el presidente de Regatas, Dr. Eduardo Tassano tomó la palabra y dijo: “Tener esta final es muy bueno para el deporte correntino y hay que saber disfrutarlo. Tenemos que seguir trabajando y agradecer al Gobierno Provincial por el deporte”.

Anticipó una serie pareja y de las mejores: “Destaco esta amistad con San Martín de muchos años, amistad que superó momentos difíciles y nos tienen juntos. Estamos trabajando para que sea el clásico más importante del país. Quiero felicitar a jugadores y cuerpo técnico por este presente. Es un juego y va a ganar el mejor”.

“Espaldarazo para todo el básquetbol nacional”

En representación de la Asociación de Clubes (AdC), Juan Diego García Squetino dijo que “Corrientes está viviendo un momento mágico, con dos equipos que lucharán por llegar a la final de la Liga Nacional, el ascenso de Comunicaciones”.

“Todos condimentos –siguió comentando- que nos ayudan a difundir y mejorar nuestra marca. Sabemos que desarrollan una muy buena labor con sus estructuras profesionales y eso aporta y suma”.

“Queremos que nuestro básquet se desarrolle cada vez más y estos clubes no dan el ejemplo que se puede lograrlo. Queremos que no solo sea una competencia deportiva, sino que sea un show y un entretenimiento para la gente y las familias”, comentó.

“Esta final no solo posiciona a la provincia, sino que es un espaldarazo para todo el básquetbol nacional. No tenemos dudas que vamos a tener estadios colmados y audiencias muy importantes a través de la televisación y las plataformas digitales”, finalizó afirmando.

González: “Esta final le dio la proyección que los dos equipos”

El entrenador de San Martín, Sebastián González, contó sus experiencias: “Me tocó desde hace unos años participar de esta fiesta en Corrientes y siempre cuento que después de cada clásico voy caminando a mi casa porque además del resultado se vive una fiesta”.

Sobre el cruce, “Seba” dijo: “Hay que hacer muchas cosas bien para alzarse con un triunfo, no alcanza con poco. Esta final le dio la proyección que los dos equipos necesitaban para jugar torneos internacionales y esta bien que se pueda disfrutar eso”.

Por otro lado, el entrenador de Regatas, Gabriel Piccato, sostuvo: “En mi primera temporada en Corrientes puedo vivir esto y es un lindo desafío. Los dos equipos van a dar buenos espectáculos y la gente tiene la chance histórica de poder demostrar al país que se pueden vivir estos clásicos con pasión y como una fiesta”

Lescano: “Somos privilegiados los que vivimos esto desde adentro de la cancha"

El capitán de San Martín de Corrientes, el cordobés Matías Lescano se mostró confiado en conferencia: “Estoy muy contento de poder tener esta chance de llegar a una final de conferencia y encima jugar contra el rival de la ciudad. Somos privilegiados los que estamos adentro de la cancha. Tenemos que demostrar que podemos jugar sin violencia y disfrutar al máximo”.

A su vez, una de las figuras “rojinegras” es Leonardo Mainoldi y aseveró: “Mi primera temporada en Corrientes y sin haber nacido acá, vivir este clásico lo vive como propio. Es algo histórico y los equipos lograron para esto y ahora hay q jugar”.

Y agregó: “Tenemos que dar el máximo todos como protagonistas. Muchos equipos ya están de vacaciones y nosotros estamos jugando finales. Es el momento más lindo del año”.

Por su parte, el capitán de Regatas es el entrerriano Paolo Quinteros sostuvo: “Siempre tienen que terminar los partidos en una fiesta y ahora se suma el condimento especial y en final de conferencia. El básquet es un deporte en familia y hay q disfrutarlo”.

Para cerrar, el chaqueño Pablo Espinoza dijo: “Lo más importante para estos playoffs es lo que la gente entienda que es un deporte y que los dos equipos van a dejar todo para ganar. Sin dudas que es un clásico en la final y la gente tiene que disfrutarlo”.

Semifinales

19-06 San Martín vs Regatas

19-06 San Lorenzo vs Quilmes MdP

21-06 San Martín vs Regatas

21-06 San Lorenzo vs Quilmes MdP

24-06 Regatas vs San Martín

24-06 Quilmes MdP vs San Lorenzo

26-06 Regatas vs San Martín

26-06 Quilmes MdP vs San Lorenzo

30-06 San Martín vs Regatas

30-06 San Lorenzo vs Quilmes MdP.