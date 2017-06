Quilmes, en doble suplementario venció a Ferro y es finalista

El equipo 'cervecero', que había alcanzado la sexta posición en la fase regular de la competencia y arrancó claramente con desventaja de localía, recuperó una desventaja de 13 puntos, al término del primer cuarto y se anotó un triunfo impresionante.



El elenco marplatense disputará la final de la división con San Lorenzo (que dejó en el camino a Gimnasia y Esgrima de Mar del Plata con una barrida 3-0), a partir de este lunes. La serie comenzará en el estadio Roberto Pando, de Boedo.



El arma contundente del éxito de los dirigidos por Javier Bianchelli resultó el escolta Eric Flor, quien diseñó una planilla de ensueño.



El entrerriano, ex San Lorenzo, firmó un registro de 46 puntos (11-16 en dobles, 6-12 en triples, 6-8 en libres), 6 rebotes y 6 asistencias. Pero lo más notable es que aguantó con cuatro infracciones personales durante el último tramo del partido y las dos prórrogas.

Los parciales del compromiso jugado ante casi 3.000 personas en Caballito fueron los siguientes: Ferro 30-17, 40-34, 63-62, 81-81, 97-97 y 107-113.



El escolta santiagueño Enzo Ruiz también fue determinante para el triunfo visitante, al contribuir con 27 unidades (7-15 en triples), 3 rebotes y 3 pases gol.



En el conjunto local hubo una destacada tarea del interno Ignacio Alessio, responsable de una foja de 31 tantos (10-14 en dobles, 11-14 en libres), 10 rebotes y 4 asistencias. Lo secundó en buena forma el escolta Jonathan Maldonado, con 21 puntos, 11 rebotes y 6 pases gol.



El corazón y la 'mano caliente' de sus tiradores (15-41 en triples) le dieron una vibrante clasificación a Quilmes que nunca creyó ser menos y respondió al poderío del rival con una defensa zonal 2-3 que siempre incomodó al 'Verde' de Caballito.



Solamente en el primer capítulo, Ferro ejerció una nítida superioridad, sustentado en las penetraciones de Maldonado más una sobria tarea del puertorriqueño Ramón Clemente.



Pero Quilmes fue limando diferencias, con una labor silenciosa bajo los tableros de Iván Basualdo, más los aportes del trío Luca Vildoza (se irá a Laboral Baskonia al cierre de esta temporada)-Flor-Ruiz.



Así, el 'Cervecero' quedó uno abajo (62-63) al término del tercer cuarto, mientras que coqueteó con el triunfo en el tiempo regular, cuando Basualdo falló dos libres con apenas 0.8 segundos por jugar y Ferro ya no tenía ideas para vulnerar el canasto rival.



En el primer suplementario, el quinteto local apostó a la conducción de Franco Balbi (de irregular desempeño al cabo de la serie) más el empuje de Alessio (6 puntos) y pareció quedar a tiro, con una ventaja de 5 (95-90), cuando quedaban menos de dos minutos.



Aunque la desfachatez de un Flor que -increíblemente- no fue forzado nunca a cometer una quinta falta que lo hubiera sacado de partido entregó una nueva gragea de emoción a un partido al que ya no le faltaba nada. El ex San Lorenzo metió un triple limpio y empató en 97 para llevar la definición a un segundo suplementario.

En los 5 minutos finales, la cabeza fría y el corazón caliente fue propiedad de los 'Cerveceros' que, para beneplácito de sus casi 600 hinchas que invadieron el sector visitante, se quedaron con la clasificación a la final de Conferencia.