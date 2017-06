Club Junín recibe a San Martín en primera

BÁSQUET LOCAL

Esta noche continúan los cuartos de final del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Club Junín recibe a San Martín en un juego que promete buen básquetbol para ver. Se miden desde las 21 en el gimnasio Hugo Ramírez con arbitraje de Claudio Zapata y Lucas Fij.

Detalle:

Hoy

Club Junín

21 Mayores Junín – San Martín

Club Argentino

19.30 U 15 Argentino - Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U 17 El Linqueño - 9 de Julio



Viernes 16

Club Ciclista

19.30 U 15 Ciclista – Porteño

Club Los Indios

19.30 U 19 Los Indios – San Martín

Club Argentino

21 Mayores Argentino – Baigorrita

Club Sarmiento

21 Mayores Sarmiento – Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U 15 Nueve de Julio – El Linqueño

Resumen

U 15

9 de Julio vs El Linqueño

Ciclista vs Porteño

Argentino vs Los Indios

San Martín vs Cavul de Lincoln

U 17

Argentino vs Porteño

Cavul 89 (1) vs San Martín 76 (0)

El Linqueño vs 9 de Julio

Los Indios 55 (0) vs Ciclista 60 (1)



U 19

Ciclista vs 9 de Julio

Argentino 62 (1) vs El Linqueño 34 (0)

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Mayores

Los Indios 73 (1) vs Ciclista 51 (0)

Sarmiento vs Cavul

Junín vs San Martín

Argentino vs Baigorrita