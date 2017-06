Nicolás Casalánguida no sigue en Obras Sanitarias

LNB

El entrenador Nicolás Casalánguida dejó de pertenecer al equipo de Obras Basket tras acordar su desvinculación de común acuerdo con la directiva.

“Desde el club le agradecemos a Nicolás por su profesionalismo en el año que estuvo con nosotros y le deseamos lo mejor para el futuro cercano”, señaló Gregorio Martínez, director general de Obras Basket.

Casalánguida, quien estuvo acompañado por Marcelo Arrigoni y Guido Fabbris como asistentes técnicos, reunió un porcentaje de 46.4% triunfos, tras obtener 26 victorias y 30 derrotas en la temporada.

De esta manera, Obras Basket se encuentra a la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe de cara a la temporada 2017-18 de La Liga.

Magnano renunció a Trotamundos

El entrenador cordobés argumentó intento de injerencia de la dirigencia en el armado del equipo, lo que no aceptó y por eso presentó su dimisión.

Cuatro meses después de cerrar su incorporación a Trotamundos de Venezuela, el cordobés Rubén Magnano presentó dejó el equipo, luego de un intento de la dirigencia de colocar al jugador Diamon Simpson en lugar de José Vildoza.

Magnano, que estuvo hasta al frente de Trotamundos y actualmente se encontraba perdiendo su serie de playoffs ante Guaros 3-1, no utilizó a Simpson en los dos últimos partidos ante los de Vecchio, a partir de la llegada de José Vildoza.

Por lo dicho por Magnano, la dirigencia de Trotamundos quiso imponerle al entrenador el ingreso de Simpson por Vildoza, algo que Rubén no aceptó, y por eso presentó la dimisión. En Trotamundos los extranjeros son Ricardo Powell, Josh Powell y Vildoza, por lo que Simpson quedó en reserva, ya que solo se pueden usar 3 foráneos.

Recordemos que Magnano suena fuerte para volver a la Liga Nacional el año próximo, principalmente vía San Lorenzo, y que hace dos semanas dijo que no descartaba la chance de seguir en Trotamundos. Ahora, esa opción ya no corre.