Ferro y Quilmes definen mañana en Caballito

LNB

Quilmes gozó todo y lo demostró. Gozó la presión de ganar porque la sabe asumir, sabiendo que ya no era el favorito (que le cae tan incómodo), gozó la actuación de un animal del gol como Eric Flor. Gozó llevar un partido donde pudo defender con puntos, no le importó que Ferro convirtiera sabiendo que no lo podía defender.

Ahora se compró un ticket con pasaporte a la ilusión. Quilmes que se armó para no jugar Play Out, está a 40 minutos de la final de Conferencia y clasificar a la Liga Sudamericana. Premios que se ponen por delante como zanahoria de una gran temporada.

El quinto juego cae como una plegaria para una serie que se merecía más emociones. Con dos equipos que están jugando en niveles de paridad y desean no terminar su temporada mañana miércoles.

Síntesis: Quilmes (100): L. Vildoza 8, E. Flor 41, E. Ruiz 17, I. Clark 4 e I. Basualdo 11 (FI); A. Eslava 8, T. Robinson 8 y M. Maciel 3. DT: Javier Bianchelli.

Ferro (91): F. Balbi 9, J. Maldonado 15, M. Aguiar 7, R. Clemente 8 e I. Alessio 10 (FI); M. Cuello 16, K. Hernández 20, L. Tantos 6 e I. Gramajo 0. DT: Alvaro Castiñeira. Parciales: 28-16, 53-39 y 71-62.

Árbitros: Daniel Rodrigo-Roberto Smith-Sergio Tarifeño. Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Regatas vuelve a ser internacional

Regatas Corrientes, en la temporada 2017/18, volverá a la competencia internacional, pasaporte que logró después de haber clasificado a la final de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Será, por lo menos hasta ahora, en la Liga Sudamericana en donde logró su primer título en la temporada 2008, en su primera incursión internacional, en donde el equipo de Silvio Santander superó en una histórica final a Flamengo de Río de Janeiro, 3 a 2.

La serie se definió en el quinto juego en el estadio de los “Sueños”, que albergó a una multitud, y en donde el campeón olímpico, Alejandro Montecchia, se convirtió en el MVP de la competencia.

Pero no fue el único logro del “Fantasma”, ya que en 2012 no sólo organizó el Final Four sino que volvió a consagrarse y a festejar con su gente, con Paolo Quinteros, otro de la “Generación Dorada”, elegido MVP.

Fue sin dudas una temporada soñada para los conducidos por Nicolás Casalánguida ya que se quedaron con la triple corona, producto de las consagraciones en la Liga Sudamericana, Super 8 y Liga Nacional 2012/13.

Pero en materia internacional, el logro más importante de Regatas Corrientes fue en la Liga de las Américas 2010/11 en donde contra todos los pronósticos el equipo de Fabio Demti alzó la máxima copa continental en Xalapa, México.

En tierras aztecas el “Fantasma” desarrollo su mejor expresión, con otro hombre de la “Generación Dorada”, en este caso el correntino Federico Kammerichs, logrando el trofeo de jugador más valioso.

Así Regatas Corrientes, a fuerza de resultados, fue escribiendo su rica historia internacional, siendo, además, el último representante argentino en poner al básquetbol nacional en lo más alto de las citas mencionadas.

Cómo sigue

19/06 21 San Martín (Ctes) vs Regatas

21/06 21 San Martín (Ctes) vs Regatas

24/06 21 Regatas vs San Martín (Ctes)

26/06 21 Regatas vs San Martín (Ctes)

30/06 21 San Martín (Ctes) vs Regatas