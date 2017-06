Jugaron la penúltima fecha de la primera rueda

MINIBÁSQUETBOL

Este fin de semana se completó la penúltima fecha del campeonato de minibásquet local. Los partidos se jugaron en Junín y la vecina localidad de Lincoln. El próximo fin de semana se completarán los partidos que fueron quedando pendientes y luego sí se disputará la última fecha. Detalle:

Preinfantiles (U13)

Ciclista 27 vs Los Indios 47

9 de Julio 64 vs Sarmiento 40

Argentino 20 vs Junín 0

San Martín 0 vs Cavul 20

El Linqueño 51 vs Porteño 43

Mini

Ciclista 0 vs Los Indios 4

9 de Julio vs Sarmiento (Amistoso)

Argentino 4 vs Junín 0

San Martín 0 vs CavuL 4

El Linqueño 1 vs Porteño de Chacabuco 3