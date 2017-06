Victoria de Club Junín sobre Porteño de Chacabuco

BÁSQUET FEMENINO

Club Junín derrotó anoche a Porteño de Chacabuco 62 a 42 y quedó segundo junto con Argentino, ambos escoltas de Ciclista Juninense.

El campeonato prosigue la semana que viene con la tercera fecha de las revanchas. Detalle:

Resultados

Mini

Argentino G vs San Martín



Menores

Argentino G vs San Martín

Infantiles

Argentino vs San Martín G



Mayores

Argentino vs San Martín G

Club Junín G vs. Porteño

Próxima fecha

San Martín vs Junín (mayores)

Porteño vs Sarmiento (infantiles)

Porteño vs Ciclista (mayores)

Sp. Rojas vs Gimnasia (infantiles)

Libre: Argentino