Mañana martes arrancan los cuartos de final

BÁSQUET LOCAL

Mañana martes darán comienzo los cuartos de final del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Los Indios es local ante Ciclista Juninense, en el clásico de barrio que abre fuego en primera división. Además se juegan distintos partidos de las divisiones formativas. Detalle:

U 15

9 de Julio vs El Linqueño

Ciclista vs Porteño

Argentino vs Los Indios

San Martín vs Cavul



U 17

Argentino vs Porteño

Cavul vs San Martín

El Linqueño vs 9 de Julio

Los Indios vs Ciclista



U 19

Ciclista vs 9 de Julio

Argentino vs El Linqueño

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Mayores

Los Indios vs Ciclista

Sarmiento vs Cavul

Junín vs San Martín

Argentino vs Baigorrita

Mañana

Club Los Indios

19 U 17 Los Indios – Ciclista

21 Mayores Los Indios – Ciclista

Club 9 de Julio

19.30 U 15 Nueve de Julio – El Linqueño

Club Argentino

21.30 U 19 Argentino – El Linqueño

Club Cavul

19.30 U 17 Cavul – San Martín



Miércoles 14

Club Sarmiento

21.30 U 19 Sarmiento – Cavul

Club Argentino

19.30 U 17 Argentino – Porteño

Club San Martín

19.30 U 15 San Martin – Cavul

Club Ciclista

19 U 19 Ciclista – 9 de Julio



Jueves 15

Club Junín

21 Mayores Junín – San Martín

Club Argentino

19.30 U 15 Argentino – Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U 17 El Linqueño - 9 de Julio



Viernes 16

Club Ciclista

19.30 U 15 Ciclista – Porteño

Club Los Indios

19.30 U 19 Los Indios – San Martín

Club Argentino

21 Mayores Argentino – Baigorrita

Club Sarmiento

21 Mayores Sarmiento – Cavul