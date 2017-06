La Asociación Juninense confirmó todos los cruces

BÁSQUET LOCAL

Noticias Relacionadas Mini, hoy

Cumplida la fase regular del Campeonato Apertura, la Asociación Juninense de Básquetbol confirmó los cruces en todas las categorías.

En tanto la actividad de los cuartos de final comenzará la semana que viene. Detalle:

Cruces Mayores

Los Indios vs Ciclista

Sarmiento vs Cavul

Junín vs San Martín

Argentino vs Baigorrita

U 15

9 de Julio vs El Linqueño

Ciclista vs Porteño

Argentino vs Los Indios

San Martín vs Cavul de Lincoln



U 17

Argentino vs Sarmiento

Cavul vs San Martín

El Linqueño vs 9 de Julio

Los Indios vs Ciclista



U 19

Ciclista vs 9 de Julio

Argentino vs El Linqueño

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín