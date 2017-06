BÁSQUET LOCAL

Cumplida la fase regular del Campeonato Apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol, quedaron confirmados los cruces en primera división.

En tanto anoche Sarmiento le dio los puntos a El Linqueño en U 17. Detalle:

Cruces

Los Indios vs Ciclista

Sarmiento vs Cavul

Junín vs San Martín

Argentino vs Baigorrita