Colapinto quedó último en las primeras prácticas del GP de España y explicó la causa: "No encontré el ritmo"

El piloto argentino Franco Colapinto explicó que no tuvo una buena jornada de entrenamientos con Alpine en el Gran Premio de España porque "no encontró el ritmo" y le costó "explicar la pérdida".

Tras enfrentar una pista familiar que, a pesar de brindar oportunidades para alcanzar el límite, no permitió conectar adecuadamente con el auto, el argentino terminó lejos de la punta y distanciado de su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó entre los mejores tiempos del día.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputa en el Circuito de Barcelona-Catalunya, ubicado en Montmeló. Este trazado tiene una longitud de 4,6 kilómetros y cuenta con 14 curvas, combinando sectores rápidos y técnicos que ponen a prueba la aerodinámica y el equilibrio de los monoplazas.

En dos sesiones difíciles, en las que Colapinto finalizó último en ambos lapsos, el piloto manifestó su desconcierto y frustración al analizar la información técnica que evidenció importantes deficiencias en su rendimiento.

"Fue complicado, no encontré el ritmo. El auto estaba muy desconectado de adelante y de atrás, y la goma dura empeoró la situación. Fue un día muy duro, tratando de entender la data y localizar dónde perdía tiempo. Físicamente, hay tramos en los que es imposible recuperar el tiempo perdido. Estoy analizando todos los datos para volver más fuerte mañana", declaró el piloto en la entrevista posterior, en donde hizo énfasis en la dificultad de explicar la pérdida, que se tradujo en casi un segundo más lento respecto a Gasly y muy lejos del líder, Oscar Piastri.

Colapinto subrayó que, pese a algunas diferencias técnicas entre los monoplazas de Alpine, su desempeño se vio afectado por la falta de conexión con la máquina: "Pierre cuenta con un fondo renovado y ciertos ajustes, pero nada que justifique una brecha tan amplia. Es crucial revisar la data, hallar soluciones y traer respuestas para mañana. Hoy no me sentí cómodo; fue un día complicado en el que no logro definir claramente mi pérdida".

La jornada, esperada con mejores expectativas tras sus actuaciones en Emilia-Romagna y Mónaco, puso de manifiesto las dificultades inherentes al deporte motor.

El piloto espera ansiosamente que los ajustes realizados por su equipo técnico se reflejen en mejoras sustanciales durante la siguiente jornada.

Colapinto afirma que cada experiencia en pista es una oportunidad para aprender y perfeccionar su desempeño, y que mañana buscará revertir la situación para aspirar a luchar por la punta del marcador en futuras sesiones.