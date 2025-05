Para Ignacio Quintana, "Haber peleado por la pole demuestra que estoy en el buen camino"

Luego de un más que aceptable fin de semana, como protagonista de la sexta fecha del campeonato 2025 del TC Pista Mouras, el ascendente piloto juninense Ignacio Quintana se apreta a presentar su auto de competición, el Dodge que lleva el número 111 en su estructura.

Será mañana por la noche a partir de las 21 horas en el nuevo salón de fiestas local "El Reino", ubicado en la intersección de las Rutas Nacionales 7 y 188, en la zona de "El Panorámico".

Allí, Quintana presentará el vehículo con el cual compite en el TC Pista Mouras (antesala del Turismo Carretera), al igual que a los integrantes de su equipo, el Tinos Sports.

El evento contará con la presencia de figuras del automovilismo nacional, especialmente invitadas, entre ellas el múltiple campeón del Turismo Carretera, Guillermo Ortelli (de Salto Argentino) y el arrecifeño Marcos Di Palma.

Aún quedan tarjetas disponibles para asociarse a esta fiesta "tuerca", a 25.000 pesos, y se pueden solicitar por anticipado llamando al teéfono (236) 4357372 o en los siguientes locales: Bendita Esquina; Madison; Manicomio; Carnicerías GyG; Frisina; Varón Carnes; LCC; Polar K; La Casa del Filtro, ABC; Rodatécnica: La Morseña; Gula y La Farola.

El menú a ofrecerse constará de asado, ensaladas, bebidas y postres, debiendo llevar vajila completa los comensales, pudiéndose reservar las mismas con depósito al alias NACHOQUINTANA.MP, informaron los organizadores.

Llegó noveno en el "Mouras" de la ciudad de La Plata

El pasado fin de semana en el Autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata, Ignacio Quintana finalizó en la novena posición en la final que disputó el TC Pista Mouras en el circuito de la capital provincial, por la sexta fecha del campeonato 2025, el mismo trazado en el que había debutado en la categoría, finalizando séptimo el domingo 13 de abril pasado.

Ganó el último fin de semana el piloto arrecifeño Juan Pablo Alberti, quien así estiró la ventaja en la punta del certamen, siendo escoltado por Nicolás Jaime y Alejandro Martínez.

Alberti se impuso por tercera vez en el campeonato a bordo del Chevrolet del Río Uruguay Seguro Med Team, con un tiempo de veinte minutos 17 segundos 137 milésimas y con ello, amplió la ventaja a 10,5 puntos en la cima del certamen.

Poco más atrás de los tres que completaron el podio, Iñaki Arrías (Ford) culminó en la cuarta posición, mientras que las cinco primeras posiciones se completaron con Bautista Oliva (Ford).

Sexto se colocó Esteban Luna (Ford), llegó séptimo Juan Tartaglino (Ford), octavo concluyó Martín Taha (Ford) y noveno el juninense Quintana, con un tiempo de veinte minutos 25 segundos 38/1000, a siete segundos 901/1000 de Alberti, completando los diez primeros Marcelo Beraldi, también conduciendo un Ford.

Aunque no largó la serie única que el TC Pista Mouras disputó previo a la final, Quintana fue uno de los destacados de la tanda de clasificación previa.

El juninense se ubicó tercero con un tiempo de un minuto cincuenta segundos y 238 milésimas, siendo escolta del ganador de la tanda, ambos pilotos de Ford.

"El auto anduvo muy bien todo el fin de semana"

Luego de su participación en la sexta fecha del TC Pista Mouras, Quintana analizó con Democracia su actuación en el autódromo platense.

El piloto local comenzó expresando que "El auto anduvo todo el fin de semana muy bien, pese a las adversas condiciones climáticas, con mucha lluvia el viernes y el sábado. El domingo corrimos con piso seco y mi auto estuvo bien en cada salida a pista y prueba de ello es que fui tercero en clasificación, muy cerca del primero y del segundo, con buenas expectativas de poder ganar la serie. Pero no pude largarla, porque se me trabó la caja de cambios, una lástima porque tenía mucho potencial para andar bien rápido y pelear por la punta".

Luego, el piloto juninense expresó que "Me esoy terminando de adaptar al coche y ya en la final, largué décimo sexto y terminé noveno, con posibilidades de poder avanzar más, pero seguí con algunos problemas en la caja, con la quinta velocidad que a veces entraba y en otras ocasiones no, lo cual me limitó un poco a la hora de correr e ir más adelante".

Luego, Quintana consideró que "Igualmente, el balance fue positivo, estuve 'ahí' de pelear bien arriba y eso es buenísimo. He mejorado mucho en cuanto a mi resistencia en las carreras, algo que vengo trabajando, tanto para lo previo como para el día de correr. Falta mejorar, pero es un paso inmportante no cansarse arriba del auto, así que me faltaría un poco más de experiencia, esta fue recién mi segunda carrera en la categoría, y el haber peleado por la pole demuestra que estoy en el buen camino".

Cerrando la charla con Democracia, el deportista local dijo: "Tengo que seguir por este camino, podemos continuar andando adelante y cuando yo me adapte aún más, estaremos firmes en las pelea por los primeros puestos. Solo falta redondear, ese es el objetivo, sumar más experiencia y seguir estando adelante, que es lo más importante", cerró Quintana.

Las posiciones del campeonato 2025

Hasta el momento, con Ignacio Quintana ocupando el décimo séptimo puesto, así están las principales posiciones del campeonato 2025 del TC Pista Mouras: