“No puedo estar más emocionado”: el mensaje de Franco Colapinto tras la confirmación de que vuelve a la F1

El piloto argentino Franco Colapinto reemplazará al australiano Jack Doohan en Alpine, en lo que será su regreso a la Fórmula 1, y le envió un mensaje a sus fanáticos a través de un video en el que confesó que no puede estar “más emocionado”.

Colapinto, que ya disputó nueve Grandes Premios en el 2024 representando a Williams (llegó a sumar cinco puntos), comenzó el video comentando que volverá "a la parrilla de Fórmula 1 como piloto de carreras de Alpine”, y confesó: “No puedo estar más emocionado por esto, es una oportunidad increíble”.

“I cannot wait to get started.”



Looking forward to next weekend in Imola 🇮🇹 pic.twitter.com/oALDwFSnFC