Tomás Vitar, Joaquín Melo y Nicolás Benito fueron los ganadores

Tomás Vitar (Renault Clio) emergió como sólido ganador de la final que la Clase 3 del Turismo Pista desarrolló en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata.

El mendocino consiguió su segunda victoria en la división mayor del TP al cabo de una carrera con alternativas atractivas y muy cambiantes merced a las condiciones climáticas.

Felipe Martini (Renault Clio) y Tomás Martín (Toyota Etios), quien largó 24º, fueron los escoltas del piloto del MDS Racing, equipo que también había ganado en la Clase 1.

Un chaparrón previo al comienzo de la Final hizo que la gran mayoría de los pilotos (incluidos los 17 primeros de la grilla) optaran por los neumáticos ancorizados. Pero las condiciones climáticas fueron cambiando (dejó de llover, luego volvió a hacerlo).

Restando dos giros para el final, Martini estuvo a punto de doblegar a Vitar -llegó a liderar por unos metros-, pero el piloto del MDS Racing se mantuvo al frente y sentenció la carrera tras un leve despiste de Martini en la última curva, para terminar a dos segundos 9/10 del ganador.

Por su parte, Joaquín Melo (Ford Ka) se tomó revancha luego del mal trago que resultó la apertura del campeonato 2025 de la Clase 2 del Turismo Pista en Concordia.

Ayer, el tandilense tuvo un domingo perfecto y construyó una victoria contundente, la segunda consecutiva en el autódromo de La Plata.

Pese a que Agustín Martín (Fiat Way) no cejó en su afán de darle caza, el subcampeón 2024 de la Clase 2 no sufrió sobresaltos rumbo a su cuarto triunfo en la categoría, en la que debutó en la primera fecha de 2024.

Pablo Vázquez (VW Up) completó una interesante escalada desde el 7º puesto de largada para terminar tercero y sumar su segundo podio del año, ya que fue segundo en Concordia.

Juan Cruz Paulides (Chevrolet Corsa) y Nicolás Herrera (VW Up) completaron las 5 primeras posiciones de la Final.

En cuanto a la Clase 1, culminó con la victoria de Nicolás Benito (Fiat Uno), quien lidera el campeonao tras haber ganado la apertura del año en Concordia, y ayer consiguió su cuarto éxito en la categoría.

Benito ganó tras largar en la tercera posición y superar a dos pilotos que querían su primer éxito en la división menor, Ignacio Espíndola y Tomás Arévalo (ambos con Fiat Uno), quienes compartieron la primera fila.

El ganador tuvo como rival a Joaquín Cortina, finalmente segundo con Fiat Uno, mientras que el santacruceño William Bull (alterna con su hermano Alexis en la conducción del Fiat Uno) fue tercero, delante de Ignacio Espíndola y Tomás Bosque, quienes completaron el "Top 5".

La próxima fecha del Turismo Pista será en Río Cuarto o en Concepción del Uruguay, entre el viernes 11 y el domingo 13 de abril.