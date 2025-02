Comienzan los campeonatos del Turismo Nacional

Las dos categoría del Turismo Nacional inician este fin de semana sus campeonatos 2025 en el autódromo de la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos.

La Clase 2 tiene un total de 47 pilotos inscriptos para la programación "tuerca" a realizarse en el circuito ubicado en la Comuna de Sauce Montrull, donde se registran temperaturas superiores a los 30º grados.

En el Autódromo Ciudad de Paraná del Club de Volantes Entrerrianos, donde se disputa el Gran Premio Detroit Industry – Copa Hamilton Professional Brand, la Clase 3 se presenta con 37 autos, nuevas caras, varios regresos destacados y ausencias significativas.

Seis marcas serán de la partida en el esta divisional: Doce Ford Focus; diez Toyota Corolla; nueve Chevrolet Cruze; dos Volkswagen Virtus; dos Honda All New Civic; más un VW Vento y un Citroën C-Elysée (al mando de Facundo Chapur), sin que Peugeot y Fiat tengan representados en la grilla de la división mayor del TN.

Entre las caras nuevas, hay dos equipos y dos pilotos, todos debutantes en la Clase 3. Es el caso del Ambrogio Racing (tricampeón del TC 2000) que presentará dos Focus “0 km” y el J2 Touring Car (bicampeón de la Clase 3 del Turismo Pista).

Entre los pilotos, Mario Valle se subirá a un Focus del Martos Competición luego de hacerlo con Chevrolet el año pasado en el TC Pista, y Thiago Martínez, bicampeón de Clase 2 del TN, manejará un Corolla del Ale Bucci Racing.

Vuelven Diego Ciantini (no corría desde 2020), con un Focus del GC Competición, que ahora tiene atención del DTA Racing; Ricardo Risatti (2023), con un Corolla del Coiro Racing Team; Exequiel Bastidas (2020), con un Cruze del J2 Touring Car; Facundo Marques (2024), con un Focus del Ambrogio Racing; Nicolás Montanari (2023), con un All New Civic del MG-C Pergamino Competición y Lucas Bagnera (2023), con un Corolla de su propio equipo.

Los ausentes, en principio, serán Leonel y Tiago Pernía, debido a la suspensión provisoria que la CAF de la ACTC le impuso al “Tanito”; Germán Todino; Andrés Jakos y Thomas Pozner.

Tampoco tendrán continuidad tres pilotos que se habían sumado en la parte final de 2024: Facundo Ardusso, Otto Fritzler y Lucas Valle, mientras que Adrián Percaz no estará presente, pero tiene previsto correr este año con el Focus de su propio equipo, lo mismo que el Alifraco Sport, que alistará un VW Vento para el debutante Blas Séfchek.

El cronograma

El cronograma previsto para hoy y mañana en Paraná, es el siguiente:

Hoy sábado:

Horarios Clases Actividades en pista

9.30 a 10 Clase 3 "A" primer entrenamiento.

10.10 a 10.40 Clase 3 "B" 1° entrenamiento.

11 a 11.10 Clase 2 "A" segunda clasificación.

11.20 a 11.30 Clase 2 "B" segunda clasificación.

11.40 a 11.50 Clase 2 "C" segunda clasificación.

12 a 12.30 Clase 3 "A" segundo entrenamiento.

12.40 a 13.10 Clase 3 "B" 2° entrenamiento.

14.30 primera serie Clase 2 a cinco vueltas.

15.05 segunda serie Clase 2 a cinco giros.

15.50 tercera batería Clase 2 a cinvo vueltas.

16.10 a 16.20 clasificación Clase 3 grupo "A".

16.25 a 16.35 clasificación Clase 3 grupo "B".

16.40 a 16.50 clasificación Clase 3 grupo "C".

Mañana domingo:

Horarios Clases Actividades en pista

10.13 primera serie Clase 3 a cinco vueltas.

10.43 segunda batería Clase 3 a cinco giros.

11.13 tercera serie Clase 3 a cinco vueltas.

12.33 Final Clase 2 a 16 giros o 35 minutos.

13.33 Final Clase 3 a 20 vueltas o 40 minutos.