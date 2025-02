El Turismo Carretera da inicio al certamen 2025 en el circuito de Viedma

El Turismo Carretera iniciará un nuevo año deportivo en el autódromo de la ciudad de Viedma, como es habitual junto a su "telonera", el TC Pista , siendo esta la octava vez que en el circuito rionegrino se inician ambos campeonatos y la undécima presentación en ese trazado sureño.

Gran expectativa genera la temporada 2025, con cambios de marca y equipos como pocas veces se vieron en los últimos tiempos, con l retorno de una figura como Matías Rossi y la vuelta de un ganador y destacado como "Josito" Di Palma.

El parque automotor estará cercano a los sesenta autos, con nueve pilotos que ascienden del TC Pista y siete campeones que buscarán más gloria en el TC, en cuyo inicio de campeonato no estará el juninense Gabriel Fernando Ponce de León por razones presupuestarias

A diferencia del año 2024, en Viedma el 99 % de los vehículos correrá con autos de Nueva Generación, los cuales tendrán cambios reglamentarios en comparación con el final del año pasado.

Como es habitual en cada comienzo de temporada, hoy sábado en horas de la mañana habrá una tanda de entrenamientos extra, tanto para el TC Pista como para el Turismo Carretera.

La “telonera” pondrá en pista sus autos a partir de las 8.20 hs, mientras que la “máxima” hará lo propio desde las 8.50 hs, destacándose que las categorías teceístas compartirán la programación con la Fórmula 2.

Posteriormente, a las 15.20 iniciará la tanda clasificatoria del TC Pista, con tres tercios de ocho minutos cada uno, para luego darle lugar al TC, que hará lo propio desde la hora 16, con cuatro cuartos de ocho minutos cada uno.

La jornada sabatina en Viedma se cerrará con las dos series del TC Pista, a partir de las 17.10 hs.

Mañana domingo, el programa se iniciará temprano, con las series del Turismo Carretera, la primera de ellas a las 10.05, y luego continuará con la final de TC Pista, a iniciarse a las 12.15.

La final del Turismo Carretera, primera del campeonato 2025, comenzará a las 13.25, con transmisión en directo de la TV Pública y de Motorplay, a partir de la hora 10.30 de este domingo.

Un temporal de viento y lluvia

Hugo Ochoa, dirigente, empresario y padre de pilotos, se refirió a la tormenta que azotó Viedma y zonas aledañas. Dijo que "hubo un temporal de viento y lluvia que hizo volar algunos carteles, pero creemos que de ahora en más no tendremos tormentas".

Ochoa recordó que desde la carrera anterior se reparó un punto particular que se notó con el TC, en el sobre piano del ingreso a la recta principal. Sobre ello, expresó: "Se hizo nuevo, y se continuaron las tareas de arar las vías de escape. Si vuelve a llover, no hará falta regar, pero ese es otro tema muy propio de la Patagonia. Si no, regaremos para que no se levante mucha tierra", explicó finalmente Hugo Ochoa.