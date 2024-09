Rutilante debut tuvo el argentino Franco Colapinto

Sin complicaciones, y sosteniendo un ritmo estable durante las 53 vueltas del Gran Premio de Italia el argentino Franco Colapinto aprobó con suficiencia su debut en el campeonato mundial de Fórmula 1 Internacional, consiguió progresar y evolucionar con el Williams FW43 y así cerró el primer desafío cumpliendo con el plan previsto por sus ingenieros.

A los 21 años, el corredor de Pilar (Buenos Aires) largó la competencia desde el 18° puesto con neumáticos blandos en la primera parte, y consiguiendo una buena performanca con ese compuesto que le permitió progresar un par de posiciones tras disputar con Lance Stroll (Aston Martin) y conseguir superarlo, para finalmente cumplinar duodécimo.

Mientras se producían diferentes incidencias y detenciones en boxes, Colapinto fue afianzándose y escalar en el clasificador hasta el 11° lugar cuando debió cumplir él con su parada en la vuelta 17 y reemplazar el compuesto blando por los duros y con ello afrontar el resto del GP italiano, en donde concretó una notable superación sobre el Alpine de Pierre Gasly (28° giro) y luego sobre Valtteri Bottas (Sauber).

Ante una sanción de diez segundos que los comisarios de la FIA le aplicaron a Daniel Ricciardo (RB) por no haber cumplido correctamente otra penalización de cinco segundos,

Colapinto ascendió otro puesto en la planilla y finalmente quedó clasificado 12° en su debut en F-1, consiguiendo además una notable vuelta siendo más rápido que Alex Albon, su compañero en Williams y que terminó noveno.

"Estoy digiriendo todo. Me duele todo el cuerpo, pero muy feliz por la buena carrera, por el ritmo. Es un momento que no se te va olvidar. No había hecho más de ocho vueltas en una carrera, y me ayudaron mucho desde el equipo. Sabía que Monza me iba a ayudar porque lo conozco. De las restantes solo conozco Abu Dhabi", declaró el debutante Colapinto.

Charles Leclerc consiguió su segundo triunfo en el GP de Italia, y en el mítico circuito que cuenta con 74 presencias en el campeonato mundial (solo no se corrió en 1980 cuando se utilizó Imola) y le entregó a Ferrari la 20°victoria en casa, tras haber tomado el liderazgo en las últimas 15 vueltas, consiguiendo reverdecer los laureles de "Il Cavallino Rampante", luego de ocho fechas, ya que había ganado en Montecarlo.

El monegasco (quien logró su séptimo triunfo) superó por a los McLaren de Oscar Piastri (segundo a 2' 664/1000) y del poleman Lando Norris (tercero, a tres segundos 489/1000), quienes encabezaron la carrera previamente, al igual que Carlos Sainz (en el día de su 30°cumpleaños) que arribó cuarto con la otra Ferrari (a 15 segundos 621/1000), superando a Lewis Hamilton (Mercedes).

Max Verstappen pudo terminar sexto, tras una complicada detención en boxes en donde la rueda trasera derecha se trabó en el recambio, y Sergio Pérez fue octavo. Entre ambos quedó el Mercedes de George Russell, quien también tuvo un inconveniente en el inicio, al pasarse en el frenaje de la recta principal y dañar luego su alerón delantero tras un despiste.

Albon cumplió con su objetivo de sumar puntos y aventajó a Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso y al nóvel Franco Colapinto, quien concretó su debut con mucha suficiencia.