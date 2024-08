El piloto Gastón Mazzacane protagonizó el momento más dramático de la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera, cuando su auto se incendió durante la primera vuelta.

Luego de esta situación, Mazzacane declaró que “empezó a salir fuero y no me quedó otra que parar. Iba a parar a boxes o a parar, pero no me dio tiempo a otra cosa”, aunque llevó tranquilidad a los fanáticos al confirmar que está bien.

Así fue el momento en el que se le incendió el auto