Rodrigo Lugón sorprendió con la pole y Franco Morillo no registró tiempos

En su primera carrera con la Ford Ranger del equipo "Gurí Martínez Competición", el cordobés Rodrigo Lugón prevaleció en la clasificación de la fecha inicial del campeonato 2024 de las TC Pick Up, en el autódromo "Roberto José Mouras" de la ciudad de La Plata.

El líder de la tanda estableció un minuto 29 segundos 455 milésimas para su mejor vuelta y le sacó 181/1000 a Hernán Palazzo (Toyota Hilux), quien ocupó el lugar que Lugón dejó vacante en el Dole Racing cuando se unió al equipo entrerriano.

El cordobés consiguió así su primera pole en trece participaciones en TCPK, donde registraba dos quintos puestos como mejores resultados en clasificación, ambos en La Plata 2023 (en la primera y en la novena fechas).

Así, se convirtió en el 16º “poleman” distinto en la historia de esta categoría de la ACTC, mientras que Palazzo, quien regresó este año a la divisional, también alcanzó su mejor desempeño en clasificación.

Hasta ayer, lo más destacado del pinamarense era el séptimo lugar en Centenario 2022, con una Toyota Hilux del Dole Racing, la misma receta en la que confió para esta temporada.

Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) quedó tercero, a 373/1000, por delante de otro campeón de la categoría, Gastón Mazzacane (VW Amarok), que fue cuarto, a 620/1000.

El restante monarca de TCPK que compite en este 2024 es Mariano Werner (Toyota Hilux), quien clasificó sexto, a 708/100. Entre ellos se mezcló Otto Fritzler (Nissan Frontier), quien se ubicó quinto e igualó su mejor clasificación, la anterior en 2023 en Comodoro Rivadavia.

Los debutantes Julián Santero (Toyota Hilux) y Facundo Ardusso (Chevrolet S-10) no tuvieron una clasificación destacada. Al mendocino, que había sido el más veloz del entrenamiento, no le sentó bien el juego de neumáticos nuevo y sufrió un despiste que no le permitió ir más allá del 11º puesto, a un segundo 79/1000.

El santafesino, en tanto, fue 16º a un segundo 42771000, pero se mostró satisfecho con la evolución dado el escaso tiempo que tuvo para girar desde la puesta en pista de la camioneta.

En cuanto al piloto juninense Franco C. Morillo, no registró tiempos con la Fiat Toro Nº 64 del equipo Puchik Racing que tiene la motorización del linqueño Marcelo "Machete" Esteban y el asesoramiento técnico del Giavedoni Sport.

Hoy se correrán las series y Rodrigo Lugón (Ford Ranger) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 9.30.

Hernán Palazzo (Toyota Hilux) y Gastón Mazzacane (VW Amarok) harán lo propio en la segunda serie, que comenzará a las 9.55.

En el TC Mouras y en TC Pista Mouras

Primera pole de Gastón Iansa en el TC Mouras y así, el piloto de San Vicente ratificó en la clasificación lo hecho en el último entrenamiento en La Plata a bordo del Chevrolet de Las Toscas Racing.

En la segunda fecha de la temporada que se cumple en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, empleó un minuto 34 segundos 18/1000.

A poco más de medio segundo (565/1000) se ubicó segundo el Ford de Faustino Cifre, seguido por el Torino de Felipe Bernasconi (a 821/1000) y el Dodge de Thomas Pozner (a 860/1000), siendo ellos los que pudieron ordenarse a menos de un segundo del piloto de San Vicente, cercano al trazado de la capital bonaerense. Luego se ordenaron Alexander Jakos (Chevrolet), Genaro Rasero (Dodge), el ganador de la primera fecha Marco Dianda (Dodge), Santiago Biagi (Dodge), Benjamín Ochoa (Ford) y Joaquín Torres (Chevrolet).

Hoy a las 8.40 y 9.05 están programadas largar cada serie que definirán las posiciones para la segunda final del año, prevista para las 12.55.

En cuanto a las dos series del TC Pista Mouras, la primera quedó en poder de Manuel Borgert (Ford), con 9 minutos 24 segundos 429/1000.

Lo escoltaron Juan Pablo Guiffrey (Torino), a dos segundos 721/1000; José Malbrán (Chevrolet), a 7' 734/1000; Leandro González, a 8' 64/1000 y Mariano Cóppola, a 18 segundos 749/1000, ambos con Ford.

La segunda fue ganada por Alan Cifre, con Ford, y un tiempo de 8 minutos 7 segundos 704/1000, escoltado por Lucas Bohdanowicz (Dodge, a 3 segundos 136/1000), Leonardo Palotini (a 8' 318"), Francisco Luengo, a 8' 505/1000 (ambos con Chevrolet) y quinto se colocó Lucas Barbalarga, con Ford, a 19' 911/1000.