José Luis Gianassi destacó: "Mi pasión por el automovilismo surgió cuando era chico"

El destacado piloto juninense José Luis Gianassi, de 57 años, volvió a competir en la temporada pasada en lo que es su pasión: las carreras de rally.

Hace poco se cumplieron 28 años de su debut en estas lides, que según él mismo confiesa: "Fue el 14 de octubre de 1995 en Wheelwright, Santa Fe, con un Fiat 128 de la Clase 1. Al año siguiente pasé a un Fiat 147, que terminé destruyendo en Gualeguay (Entre Ríos). De allí pasé a la pista para correr en la categoría Turismo 128, con excelentes resultados, pero no me gustó, no me motivaba, por lo que volví a participar en mi amado rally".

Al respecto, ampliando conceptos, "Joselo" dijo: "Lo hice con un VW de la Clase A, pero era muy costoso mantenerlo. Así que después de un par de años debutamos a fines del 2000 con un VW Pointer en la Clase N-Z. En el debut ganamos con quien en esa ocasión me navegaba, mi recordado amigo José Oliverio, quien lamentablemente nos dejó en el 2021, falleciendo por Covid. Con ese auto comenzamos una época de muchos logros, victorias y campeonatos. Hasta que en el año 2005 armé un VW Gol de vieja generación y que también fue muy exitoso, con muchos triunfos y podios, obteniendo dos campeonatos en el 2009. Luego, ya en el año 2013 debuté con un segundo puesto con un auto nuevo en la clase N-2, un Ford Ka, pero a partir de allí no pudimos por razones económicas correr todos los campeonatos completos. Sí logramos podios y victorias en carreras como la de Pergamino, que se dio en una definición increíble".

"Amo al rally porque me recuerda esa infancia de autos de carrera en caminos rurales, yendo a fondo en la tierra".

Avanzando en la charla con Democracia, Gianassi expresó: "En el año 2022 estrenamos el nuevo VW Gol Power 1.6 con el que actualmente estamos corriendo, navegado por mi hijo Bautista Giannasi. Pasamos por el Rally Federal en la clase N-1 y ahora por el Santafesino en la clase N-3. Lamentablemente, un tema de salud me dejó parado durante casi todo el año 2023, pero regresamos en la última carrera, para correr el Gran Premio. Luchamos por llegar al podio, pero a la postre perdimos rendimiento y terminamos cuartos, en tanto que quien llegó tercero fue el campeón y quien terminó detrás nuestro (el quinto) se clasificó subcampeón. Los tres estuvimos en un final muy apretado. Y en esta carrera fue mi navegante Erick Santos, quien volverá este año al rally con su restaurado Subaru 4 WD".

Cómo nació su pasion por el automovilismo

José Luis Gianassi manifestó seguidamente: "Mi pasión por el automovilismo surgió cuando era chico en el pueblo El Triunfo (Partido de Lincoln), donde los domingos visitábamos allí a mis abuelos y a mi tío favorito, Bautista. Él me contaba sobre los autos y escuchábamos por radio los grandes premios del Turismo Carretera, con pilotos como Nasif Stéfano y Héctor 'Pirín' Gradassi, hinchando por el Ford y generando una pasión inigualable que sigue hoy en día. Por eso amo al rally, porque me recuerda esa infancia de autos de carrera en los caminos rurales, yendo a fondo en la tierra".

Sobre su actualidad deportiva, el entrevistado destacó que "Hoy elegimos correr el Rally Santafesino porque, primero, evaluamos el tema costos y, segundo, porque es un poco mi casa, ya que debuté y logré salir campeón en esta categoría. Me siento muy a gusto, aunque el Rally Federal también me gusta y seguramente alguna carrera correré este año. La idea para el 2024 es correr el campeonato Santafesino en la clase N-3 con el VW Gol Power. Así que estamos viendo si podemos conseguir el presupuesto y los sponsors suficientes para poder pelear el campeonato. Creo que están las condiciones dadas, con un auto nuevo y que demostró ser muy competitivo, y nosotros con la experiencia que tenemos, la que me permite ser todavía competitivo.Obviamente que los costos son los que mandan, porque hoy se hace muy difícil, aunque creo que vamos a poder tener la ayuda económica como para poder representar a Junín de la mejor manera y ver si podemos traer nuevamente un campeonato a casa".

Un muy amplio agradecimiento

A la hora de los agradecimientos, José Luis lo hizo: "En primer lugar, a mi hijo Bautista, que heredó está pasión familiar y que va a estar probando este mes la butaca izquierda de un Ford Ka. Esperemos que pueda debutar lo antes posible. Él me navegó hasta hace poco, tomando experiencia, incluso navegando a otro piloto de la clase N-7 del Rally Santafesino. También agradezco a todos los navegantes (acompañantes) que he tenido en mi historial de casi 30 años y que fueron muchísimos. Pero volver a recordar a ese hermano del alma como era 'Oli' Oliverio, con quien tantos triunfos e historias hemos tenido. Expreso mi agradecimiento además a las empresas Aceros Perkusic, Corralón Don Emilio, Climatización Corvalán, Rurales El Rodeo, Ketos Iluminación, Pinturería Alem; como también a mis amigos de la Peña 'La Naftalina' por el permanente apoyo de todos ellos", completó la entrevista José Luis Giannasi.