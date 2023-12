“Para nuestro equipo no será fácil cambiar a los nuevos TC”

Luego de la definición del campeonato de Turismo de Carretera en el autódromo "El Villicum" de San Juan, con la coronación de Mariano Werner (con Ford), el piloto juninense Gabriel Fernando Ponce de León hizo un balance del año y proyecto lo que se viene para "La máxima" en 2023.

En diálogo con el colega Juan Manuel Cardozo de Campeones Media y Campeones Radio, "El León de Ford" expresó, en cuanto a lo realizado este año con su estructura particular, en el certamen teceista ya finalizado: “Los resultados no acompañaron, pero por lo menos pudimos estar”, destacó, admitiendo inclusive que estuvo a punto de no poder participar en la última fecha corrida en San Juan, por cuestiones prespuestarias.

Ponce de León, quien supo ser tricampeón del Turismo Competición 2000 no empezó la temporada en el TC, debido a inconvenientes presupuestarios que le impidieron debutar en el Uranga Racing, estructura con la que iba a iniciar el torneo.

Finalmente, comenzó a participar desde la tercera fecha, disputada en el autódromo pampeano de Toay, gracias a un acuerdo entre su estructura y el equipo AC Competición.

¿Correrá en el año 2024 con Mustang?

Con respecto a los nuevos modelos de autos que tendrá el Turismo Carretera en la temporada 2024, "Gaby" se mostró sorprendido por lo visto en los boxes de El Villicum, en la presentación de los autos.

Dijo el juninense, de 44 años de edad, que “La verdad es que por fotos se veían de una manera, pero personalmente son muy lindos. El público se va a sorprender”, señaló.

Consultado sobre si planea desarrollar un Mustang, el juninense reconoció que "No será fácil por un tema de costos. La estructura del auto (EL SUYO) es vieja, y lo que evaluamos es que, si decidimos hacer una carrocería de Mustang, también tendríamos que encargar una jaula nueva”, detalló el juninense, destacándose que el desembolso para el Ponce de León Racing sería doble, ya que a la carrocería deberían sumar un chasis nuevo.

El deportista de nuestra ciudad aguardará para ver como avanzan los trabajos que está llevando a cabo la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) para adaptar la carrocería del Mustang a los chasis actuales.

El avezado piloto local expresó: “Sé que la categoría está terminando el nuevo kit para poder hacer las reformas al auto que tenemos hoy. Seguramente lo vamos a evaluar y empezaremos a trabajar cuando sepamos el número”, expresó el referente de la estructura, refiriéndose a los costos que demandará el cambio.

En caso de que lo lleven a cabo, consultado sobre cuándo pondrían en pista el Mustang, Ponce de León cerró diciendo: “Quizás, de mitad de año en adelante”, completó "Gaby".