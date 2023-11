Federico Pérez aspira a ser campeón en La Plata y lo propio desea Franco Morillo

Una nueva temporada del Turismo 4000 Argentino llega a su final este fin de semana en el autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata y tres son los pilotos candidatos a llevarse la gloria y el campeonato, en un año por demás interesante para esta categoría del automovilismo nacional.

Cada uno logró subir al escalón más alto del podio y su gran funcionamiento le permitió llegar afianzado a la definición. Serán 99 puntos en juego en el marco de las fechas novena y décima, las cuales tendrán su clasificación y posterior final.

Ricardo Zubía llega como líder del certamen y un total de 270,5 puntos acumulados. El “Vasco” de Trenque Lauquen, logró subir al podio en seis oportunidades y cuenta con tres victorias en la temporada y un triunfo extra junto a Ayrton Miserda en la “Carrera de los Campeones”, quien ese día se llevó la final de invitados.

Su primer perseguidor es el juninense Federico Pérez, quien debutó esta temporada junto al equipo Rodrigues Competición, comandando la Dodge Nº 34 de buen rendimiento en el año.

El “Correcaminos” de Junín, ganó en su estreno como piloto titular al vencer en la primera fecha, cuenta por el momento con 206,5 unidades y subió al podio en cinco oportunidades.

El tercero en discordia, Nelson Costanzo, transita su primera temporada en la categoría. Debutó en San Nicolás en la última doble fecha del 2022 y junto al equipo “Tártara Competición” apostaron este año a la categoría.

El volante de San Andrés de Giles, logró ganar en lo que fue la séptima fecha y coincidió en su segunda vez en el podio. Con un total de 196,5, Costanzo irá por la gloria el próximo fin de semana.

Franco Morillo

en las TC Pick Up

También en el autódromo de la capital provincial se definirá una nueva edición de la Copa de Oro Shell V Power de TC Pick Up, con Juan Pablo Gianini, Mariano Werner y Diego Ciantini asomando como los grandes candidatos para quedarse con la corona.

La categoría llega al trazado platense con una abanico de trece pilotos que cuentan con chances de matemáticas de llevarse el título 2023, más allá de que la realidad deportiva y sus números acortan sus posibilidades con relación a aquellos que dominan el certamen.

Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) llega a esta definición como el líder de la Copa de Oro Shell V y siendo el único piloto que depende de si mismo, totalizando 135,50 unidades, y aventajando sólo por medio punto al inmediato perseguidor, Mariano Werner (Toyoya Hilux) mientras que Diego Ciantini (VW Amarok) se ubica tercero a 3,50 puntos del representante de Salto Argentino.

Debe destacarse que para esta última fecha, tendrá 70,50 puntos en juego y que uno de los pilotos en condiciones de coronarse es el juninense Franco C. Morillo, con la Ford Ranger Nº 64, ya que suma hasta ahora 80,5 unidades, luego de un buen repunte sobre el final de la temporada.

Más allá de la candidatura de los cuatro pilotos citados, otros nueve corredores cuentan con chances matemáticas de luchar por la corona 2023.

Los entrerrianos Agustín Martínez y Omar Martínez (hijo y padre, respectivamente), consiguieron la victoria necesaria para quedar habilitados reglamentariamente para ser campeón mientras que Juan Martín Trucco, André Jakos, Guillermo Ortelli, José Manuel Urcera, Gastón Mazzacane, Facundo Chapur y Nicolás Pezzucchi llegan con la mínima ilusión de festejar pero con el requisito pendiente de no haber obtenido un triunfo antes del cierre de calendario, al igual que Morillo, que deberá ganar y esperar que suman los otros aspirantes a la corona.