El juninense Gonzalo Alberti se quedó con el título del Campeonato Turismo Fiat 128

Gonzalo Alberti se consagró campeón del Turismo Fiat 128, el pasado domingo, en la localidad de Marcos Juárez, donde se llevó a cabo la fecha 9 del campeonato zonal santafesino.

La última fecha del certamen automovilístico será el 2 y 3 de diciembre, en Rosario, donde se disputará la jornada 10 del torneo. El piloto local dialogó con Democracia y recordó cómo fueron sus inicios en la categoría del sur de Santa Fe.

“Esto arrancó como un hobby, en 2016. Después, lo intentamos durante muchos años, siendo regulares, a tal punto que tenemos dos subcampeonatos”, señaló.

Por otro lado, el oriundo de Junín aseguró que “la categoría del Turismo Fiat 128 es una de las más parejas y competitivas del automovilismo zonal”. Además, el campeón habló sobre el autódromo “Eusebio Marcilla”, que recibió la fecha 6 del certamen, y aseguró que las instalaciones “son de primera”.

“En la fecha 6 del campeonato corrimos en Junín. La idea es que el año que viene venga más seguido la categoría a correr acá”, sostuvo. “El autódromo de Junín tiene sus defectos, pero está en condiciones para recibir a esta categoría zonal”, comentó y agregó: “Las instalaciones del circuito juninense son de primera”.

“Esto es un hobby”

“Esto es un hobby, uno trabaja durante toda la semana en lo cotidiano y en la familia y se hace complicado entrenar. No lo tomamos tan profesional porque si no trabajamos no podemos correr”, indicó.

Alberti se refirió a su auto y contó: “El auto se lo alquilo a una familia de Venado Tuerto y Murphy. Son dos hermanos, uno se encarga del motor y otro del chasis”. En la misma línea, el juninense aseguró: “Es una situación difícil para todos, pero tengo patrocinadores en el auto que ayudan con lo que se puede”.

“Mi papá tiene mucho que ver en esto”

“Mi papá tiene mucho que ver en esto. Si no fuera por él, yo no estaría en un auto de carrera, más que nada por lo económico”, confesó. Además, el piloto se mostró “agradecido” con su padre, quien lo acompañó en las diferentes carreras de la categoría zonal.

“Para pelear un campeonato se necesita mucho presupuesto. Siempre estoy agradecido con mi papá, porque me acompaña a todos lados y sufre más que yo”, expresó. Por último, Alberti les dejó un mensaje a los jóvenes que quieren comenzar a competir en el automovilismo.

“Esto no se puede hacer en la calle, mi consejo es que lo hagan dentro de un autódromo con la seguridad que corresponde. Nosotros, si no tenemos jaula, cinturones, cuello y casco, no podemos largar”, concluyó.