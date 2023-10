Un artista argentino diseñó el auto que usará Verstappen en el Gran Premio de Austin

Este fin de semana, el tricampeón mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen, correrá el Gran Premio de Estados Unidos y lucirá un renovado diseño en la estética de su coche que estuvo a cargo de un argentino.

La escudería Red Bull presentó la nueva decoración del RB19 de Mad Max, que fue diseñada por el artista santafesino Franco Cavallone, ya que su propuesta se impuso por sobre otras 2.000 aplicaciones que llegaron a la escudería austríaca, mediante la campaña Make Your Mark. El vehículo será utilizado por Max Verstappen y por Checo Pérez.

"Recuerdo que cuando me enteré de Make Your Mark, estaba viendo la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Miami, era la primera vez que asistía a una carrera de Fórmula 1 y me enteré de que la decoración del Red Bull había sido diseñada por una aficionada argentina, como yo", expresó Cavallone en el sitio de la escudería.

La denominación de la propuesta ganadora del oriundo de Capitán Bermúdez resumió y destacó los valores de la escudería austríaca y refiere a Austín, ciudad donde se desarrollará el Gran Premio,también conocida como la "estrella solitaria". La icónica estrella y el patrón tricolor están incorporados en la mitad inferior del coche, desde la trompa hasta el alerón trasero.

Texas style ⭐️ How the RB19 will look in Austin 📸 #F1 pic.twitter.com/IvMtzwo5kv — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2023

Además, no es la primera vez que Cavallone se vincula con el mundo del deporte, ya que el año pasado fue el encargado de diseñar las camisetas de la selección argentina de básquet.

Un detalle no menor, es que para el GP de Miami, el diseño había sido de la argentina Martina Andriano, que terminó sirviendo de inspiración para el diseño que lucirán este fin de semana los Red Bull en Texas.