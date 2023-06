Las TC Pick Up corren en La Plata y estrena una Ford Ranger el juninense Franco Morillo

Este fin de semana la categoría TC Pick Up disputará la sexta fecha de su campeonato 2023 en el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata y luego de esta competencia, sólo quedarán dos carreras y 94 puntos para la culminación de la Etapa Regular.

Si bien hay 23 pilotos con posibilidades matemáticas de lograr uno de los 12 pasajes a la Copa Shell, la lucha parece reducida a los 16 primeros del torneo.

El piloto juninense Franco C. Morillo confirmó que desde esta fecha va a correr con una Ford Ranger, en lugar de la Fiat Toro con la cual lo hizo hasta ahora.

Al respecto, el corredor de nuestra ciudad agradeció a "Javier Jack por sumarme a su proyecto y ojalá que sea positivo para ambos. Por otro lado, quiero agradecerle a todos los mecánicos del LCA Racing (Marcos, Fernando, 'Fino', 'Coco', 'Nano', Germán por lo entregado en este tiempo. Les deseo lo mejor en lo que viene", señaló el deportista local en relación a quienes lo ayudaron en su anterior team.

Sobre el cambio de equipo, Morillo dijo que Jack "Tiene una buena estructura, un buen equipo, con ganas siempre de ir para adelante. El también corre en TC Pick Up (con la Ford Ranger Nº 66), así que esperemos entre los dos poder funcionar mejor. Javier me incentivó, alentó y eso me sirvió para tomar una decisión, siempre pensando en mejorar", completó Franco.

Hoy sábado a las 11.10 se realizará el primer entrenamiento y a las 15.30 se iniciará la clasificación.

Mañana a las 9.55 se correrá la primera serie, a las 10.20 se largará la segunda batería y desde las 13.45 se disputará la final, previa a la cual hará lo propio la categoría "telonera", las TC Pista Pick Up.

Algo de historia y las chances de los candidatos

Tras la realización del torneo Presentación en 2018, las TCPK disputaron su primer campeonato argentino en 2019. Los dos torneos iniciales fueron con formato clásico (el campeón fue el que sumó más puntos en el año) y desde 2021 adoptó el sistema de play-off que utiliza el resto de las categorías de la ACTC.

Por primera vez la Etapa Regular consta de ocho fechas, una más que en 2021 (la Copa de Oro fue de tres carreras) y 2022, cuando el play-off tuvo cuatro competencias.

En ambos casos, la Etapa Regular se la adjudicó Juan Pablo Gianini (Ford Ranger). En 2021, sumó 23 puntos bonus para la Copa y el año pasado, acumuló 31 unidades.

Esta temporada, el piloto del JPG Racing también está en la pelea por llevarse las 15 unidades a las que se hace acreedor el ganador de la Etapa Regular.

El saltense Gianini lidera el campeonato con 4,5 puntos de ventaja sobre Diego Ciantini (VW Amarok).

Los cinco primeros del torneo están separados por 28 unidades y todos ellos, a excepción del balcarceño (autor de dos pole position y ganador de tres series), obtuvieron la victoria necesaria para ser campeón, lo que los convierte en los principales candidatos a ganar la Etapa Regular. Mariano Werner (Toyota Hilux), a 9,5 unidades; Omar "Gurí" Martínez, cuarto a 10,5 y su hijo, Agustín Martínez (ambos con Ford Ranger), a 28 unidades, completan este Top 5 de favoritos.

Andrés Jakos (Toyota Hilux), el subcampeón de los últimos dos certámenes, no tuvo un buen comienzo de temporada (su mejor resultado fue un cuarto puesto), pero su regularidad le alcanza para estar sexto en el certamen.

Los otros seis que por ahora tiene un lugar entres los 12 son Marcos Quijada (Ford Ranger), Gastón Mazzacane (VW Amarok), Juan Martín Trucco (VW Amarok), Federico Iribarne (Toyota Hilux), José Manuel Urcera (Toyota Hilux) y Matías Rodríguez (Toyota Hilux).

Entre los otros once pilotos que tienen posibilidades de clasificar a la Copa Shell, las matemáticas actuales benefician a cuatro. Son los que están entre el 13º y el 16º lugar en el campeonato.

Se trata de Facundo Chapur (Toyota Hilux), Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier), Tomás Abdala (Ford Ranger) y Mauricio Lambiris (Nissan Frontier), el único de los cinco ganadores de 2023 que no está en el grupo de los 12, se ubica décimo sexto y acumula 115 unidades.

Detrás del "charrúa" se posiciona el juninense Franco Morillo, con 100,5 puntos acumulados hasta el momento.

Con 141 puntos en juego (47 por fecha), el cordobés Chapur está a seis unidades de Rodríguez (el 12º), mientras que el uruguayo se encuentra a 12,5 del piloto del Midas Carrera Team.