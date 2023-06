Alejandro Uzandizaga: "El balance que hago de mi gestión es muy positivo"

El Lincoln Automoto Club, ubicado a tan solo 1000 metros de la ciudad, durante los últimos años evidenció un notable crecimiento, tanto en la parte deportiva como institucional de la entidad, debido a que comenzó a desarrollar diferentes actividades que le dieron impulso a la pista linqueña.

En el último tiempo, el circuito “Livio Antonio Biasussi”, que hace más de 40 décadas que ofrece actividad automovilística, fue implementando diferentes disciplinas deportivas motorizadas, como, por ejemplo, carreras de moto cross o moto ovalo, entre otras.

Alejandro Uzandizaga, ex presidente del Automoto Club de Lincoln, dialogó con Democracia y realizó un balance de su gestión.

“El balance que hago de mi gestión es muy positivo. Durante los primeros tres años realicé mi trabajo en el Auto Moto con mucho entusiasmo, pero después empecé a desgastarme”, indicó.

El expresidente del circuito linqueño contó las diferentes actividades que implementó para que el circuito de Lincoln vuelva a resurgir.

“Cuando ingresé como presidente me encontré con un club que organizaba dos o tres carreras por año y la única actividad que tenía era automovilística”, expresó.

“El Auto Moto pasó a ser un club casi sin actividad a estar abierto todos los fines de semana con entrenamientos. Además, organizábamos carreras cada quince días”, afirmó.

Uzandizaga, que el pasado 31 de enero decidió dar un paso al costado de la institución, explicó las diferentes obras que realizaron durante su mandato y el crecimiento que evidenció el club.

“En cuanto a las obras, realizamos mejoras eléctricas, mejoramos los boxes, el circuito, la entrada principal y finalizamos el salón de eventos. Además, construimos la pista de moto cross”, manifestó.

“Cuando llegamos, el club contaba con 20 socios, y, hasta hace seis meses, había más de 400. Por su parte, la gente también comenzó a acercarse cada fin de semana porque había mucha actividad deportiva”, comentó.

El exmandatario del circuito de Lincoln contó cómo recaudaron el dinero para las obras que llevaron adelante y habló sobre la situación actual de la pista ubicada en la calle Don Martín Recalde, a escasos metros de la Ruta Provincial N°50.

“Para poder costear las obras, gran parte de la inversión lo recaudamos nosotros. Aunque hemos tenido apoyo del municipio, más que nada en pandemia”, aseguró.

“En la actualidad, el club está sin actividad. En lo que queda de este año veo difícil que pueda organizar una carrera. Espero que los mismos pilotos de Lincoln valoren el circuito que tienen a disposición”, declaró.

Por último, Uzandizaga, que decidió dar un paso al costado cuando transitaba el primer año de su segundo mandato, se refirió a los pilotos oriundos de Lincoln y a su relación con el club luego de su salida.

“Desde mi punto de vista, falta amor por parte de los pilotos de Lincoln hacia el club. En estos cinco años me demostraron que no tienen aprecio para con la entidad”, expresó.

“En la actualidad, me desconecté del club. No le doy importancia, quise cerrar y dar vuelta la página. A mí me apasiona el rally”, finalizó.

Daniel Deluca, un apasionado del automovilismo

Daniel Deluca es oriundo de Lincoln, y, desde el 1997, corre en las categorías zonales a bordo de su Fiat.

El piloto linqueño dialogó con Democracia sobre sus comienzos en el automovilismo y contó lo que significa la disciplina en su vida.

“Empecé a correr en 1997, con el auto de mi papá. Él me transmitió la pasión y el legado por este deporte”, indicó.

“El automovilismo significa mucho para mí. Es el deporte que me inculcó mi papá y el que practiqué toda mi vida”, expresó.

Deluca, que a su vez trabaja como camionero, habló sobre su consagración en 2021 y comentó su actualidad en el presente certamen.

“Estuve seis años sin correr, y, hace dos, volví con el auto de mi hermano. Gané la primera carrera y de a poco se fueron dando los resultados hasta que salí campeón”, narró.

“En la actualidad, me ubico en la tercera posición en el campeonato. Estoy corriendo en desventaja, ya que tengo un auto nuevo. Voy a tratar de remarla hasta donde pueda”, afirmó.

Por último, el piloto de Lincoln, que el año pasado culminó en el tercer lugar, se refirió a las expectativas que tiene para lo que resta del torneo y contó en qué circuito vivió una experiencia única.

“Las expectativas para lo que resta del año es pelear el segundo lugar, ya que el primero se cortó solo en la punta”, aseguró.

“Corrí en algunos circuitos de Santa Fe, aunque en el autódromo de 9 de Julio viví una experiencia inolvidable”, finalizó.