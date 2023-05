Las TC Pick Up se presentan en Viedma

Este fin de semana el TC Pick Up concretará su undécima carrera -desde su creación, en septiembre de 2018- fuera del autódromo de La Plata. La cuarta fecha del campeonato 2023 será en Viedma, donde se presentará junto al TC Pista Pick Up, la categoría promocional que se creó este año y que tendrá su primera experiencia fuera del “Roberto Mouras”.

La ocasión será especial también porque por primera vez las camionetas no compartirán escenario con el TC Mouras y el TC Pista Mouras, que desarrollan su actividad en el autódromo platense, en el marco de la séptima fecha del torneo 2023. Una situación que se repetirá el 10 septiembre, cuando el TCPK y el TCPPK visiten Misiones, y el 8 de octubre, cuando ambas corran en Comodoro Rivadavia.

En TC Pick Up ya no compiten ni Fiat ni Chevrolet, que nunca llegó a tener más de dos camionetas por fecha. Las Toro del Octanos Competición están inactivas, mientras que las S-10 del Christian Dose Competición compiten en el TC Pista Pick Up, aunque no serán de la partida en Viedma.

El piloto juninense Franco C. Morillo correrá en Viedma con la Toyota Hilux Nº 64 del LCA Racing, esperando tener un buen fin de semana. Hoy a las 10.55 se hará el entrenamiento oficial y la clasificacion comenzará a las 15.30, para ordenar las series de mañana.

El domingo, la primera batería se iniciará a las 9.55 y la segunda a las 10.15, en tanto que la final se pondrá en marcha a las 13.50.

Jack Miller dominó las prácticas de Moto Gp en Le Mans

El australiano Jack Miller (KTM) obtuvo el tiempo más veloz en la segunda práctica del Moto GP de Motociclismo, que desarrollará este fin de semana la quinta fecha del Mundial 2023 en el tradicional autódromo de Le Mans, Francia.

Miller, de 28 años y con cuatro victorias en la categoría, empleó ayer un registro de un minuto treinta segundos 950/1000, aventajando por 119 milésimas al español Aleix Espargaró (Aprilia), quien se ubicó segundo.

En tanto, el italiano Marco Bezzecchi (Ducati) consiguió el tercer tiempo, con un crono de un minuto 31 segundos 150/1000. Más atrás se encolumnaron el español Jorge Martín (Ducati), a 285 milésimas; el francés Johann Zarco (Ducati), a 326; y el catalán Maverick Viñales (Aprilia), a 392 milésimas. En su regreso a la actividad, el español Marc Márquez (Honda) sufrió una caída durante los primeros 20 minutos de la tanda inicial y debió conformarse con el octavo tiempo, a 482/1000.

El ocho veces campeón mundial de Moto GP se situó por delante del actual titular, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), quien quedó noveno a 517 milésimas.

Bagnaia es el actual puntero del campeonato con 87 unidades, seguido por su compatriota Bezzecchi con 65, mientras que el sudafricano Brad Binder (KTM) está tercero, con 62 unidades.

Hoy se realizarán las dos tandas clasificatorias para la competencia de mañana domingo, mientras que a partir de las 10 se disputará la denominada Carrera Sprint, prevista a 13 vueltas.