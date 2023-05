Francisco Panet confía en lograr un buen resultado, este fin de semana en La Plata

Con jóvenes de 24 años de edad, el piloto juninense Francisco Panet quiere afirmarse en la categoría Asociación Turismo Zonal Pista (ATZP), en la cual compite el corredor de nuestra ciudad, en la Clase 2 y tripulando un Chevrolet Celta.

Estudiante de abogacía, el automovilista local es uno más de su familia apasionado por el deporte motor y, como el mismo lo reconoce, "Mi pasión por el automovilismo nace desde muy chico, ya que toda mi familia estuvo ligada al mismo desde siempre y yo -desde que tengo uso de la razón- soy un apasionado por esta actividad", comenzó expresándole a Democracia.

Recordó luego que "En karting, comencé corriendo en la categoría 110 c.c., luego pase a la de 150 c.c. y por último corrí en la 125 Internacional, en la cual me pude coronar campeón y es la categoría máxima del karting en circuitos de tierra.

Luego hice una prueba en un formula Renault 2.0 Nacional, en la cual ibamos a competir, pero la pandemia frenó el proyecto y decidimos saltar directamente al Turismo Pista Clase 2 en la temporada 2021, para recalar ahora en el Turismo Zonal Pista".

Ampliando conceptos, Panet destacó que "El auto tiene un gran potencial, está muy bien logrado y con él, Nicolás Bulich estuvo a punto de ser campeón del Turismo Pista, pero por distintas razones del automovilismo no se le dio. En la actualidad, el auto se sigue comportando de la misma manera, por eso yo creo que estamos en condiciones de ser candidatos a la pelea por el título de campeón", se esperanzó.

Francisco señaló luego que "Mi equipo se llama Cannata Motorsport y esta conformado por Fernando Cannata y Mario Morvillo, quienes son los encargados del chasis, mantenimiento y atención en pista, mientras que del motor quien se encarga es Leandro Lamuedra, todos ellos de Capital Federal, y por suerte, logramos con todos ellos formar un buen conjunto. Tendremos seguramente rivales que también querrán el título, pero el campeonato se inició hace poco, solamente van dos fechas, pero creo que hay cuatro o cinco pilotos que están en condiciones de pelear este año".

"Seguir tomando experiencia", desea

"En cuanto a la adaptación del auto, todavía lo estoy conociendo y si bien tuvimos un gran funcionamiento estas dos primeras carreras. yo todavia no estoy al cien por ciento para poder 'exprimirlo' de la mejor manera, pero es cuestion de vueltas y seguir tomando experiencia. Con respectó a la categoría también hay detalles deportivos que son diferentes a otras divisiones y hay que ir aprendiendo, ya que si terminás entre los tres que suben al podio, en la próxima carrera penalizás con posiciones y tenés que largar desde atrás. Eso me pasó en la última carrera y terminé involucrado en algunos toques, que no nos permitieron terminar finalmente más adelante".

En cuanto a la carrera de este fin de semana en el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata, "Fran" dijo: "Corremos nuevamente allí, lo veníamos haciendo con chicana y ahora seré sin ella. El circuito me gusta, me cae bien, lo único que es muy trabado y eso perjudica un poco el sobrepaso, pero es muy linda pista para manejar".

Finalmente, el joven piloto agradeció "A todas las personas que me ayudan para que pueda correr, desde sponsors, amigos y mucha gente que siempre está para colaborar con este proyecto. También a toda mi familia y a la gente de Junín que siempre nos hace el aguante", cerró Francisco Panet.

Debe destacarse que el campeonato de la Clase 2 es encabezado por Gonzalo Bonelli, con 44 puntos, seguido por Federico Viva, con 39; Gustavo Marelli, con 36: Guillermo Souto, 35; Manuel Viva, 34 y sexto se coloca Francisco Panet, con 33 unidades a bordo del Chevrolet Celta Nº 36.

El cronograma previsto para el fin de semana

Las actividades previstas para este fin de semana en el "Roberto Mouras" de la Plata, son las siguientes:

Hoy sábado:

Horarios Actividades en pista-Categorías

De 8 a 8.10 Primer entrenamiento T. Z. Pista clase 3.

8.30 a 8.40 Primer entrenamiento T. Z. Pista clase 2.

11.16 a 11.26 Segundo entrenamiento T. Z.Pista clase 3.

11.44 a 11.54 Segundo entrenamiento T. Z.Pista clase 2.

16.04 a 16.12 Clasificación Turismo Zonal Pista clase 3.

16.16 a 16.24 Clasificación Turismo Zonal Pista Clase 2

Mañana domingo

Horarios Actividades en pista-Categorías

8.30 a 8.50 Primer serie ATZP clase 3 (a cinco vueltas).

8.55 a 9.15 Primer serie ATZP clase 2 (a cinco vueltas).

9.20 a 9.40 Segunda serie ATZP clase 2 (a cinco giros).

13.40 a 14.05 Final ATZP clase 2 (a doce vueltas).

16.55 a 17.20 Final ATZP Clase 3 (sobre doce giros).