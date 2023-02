Mariano Werner aprovechó que abandonó Matías Rossi y se impuso en Río Negro

Mariano Werner (Ford) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó adelante en el autódromo de Viedma, donde se disputó la primera fecha del 82º Campeonato Argentino de TC.

El piloto del Fadel Memo Corse Racing alcanzó su 26ª victoria en la categoría luego de un gran duelo con Matías Rossi (Toyota), quien abandonó a tres vueltas del final, cuando era el líder.

Rossi pudo sostener el liderazgo en la largada, pese al intento de Werner por el lado externo. El entrerriano, siempre cerca, siguió atacando al bonaerense hasta que pudo doblegarlo en el sexto giro. Santero aprovechó la situación para apoderarse del segundo lugar.

El bicampeón hizo una pequeña luz de ventaja en ese momento, que se vio favorecida por la lucha entre el Misil y el mendocino. El Toyota recuperó la segunda posición en la undécima vuelta.

La diferencia con Werner era de un segundo cuatro décimas, pero justo en ese instante apareció el auto de seguridad por el despiste de Marcos Landa (Torino).

Con el Auto de Seguridad todavía en la pista, se produjo el inesperado abandono de Santero -tercero por entonces- por la rotura de la caja de velocidades. En la reanudación, Rossi atacó fuerte a Werner, pero el de Paraná pudo conservar el liderazgo, no sin esforzarse al máximo.

El piloto de Toyota pudo volver a la punta en el 19º giro, con una gran maniobra entre las curvas 1 y 2.

A tres vueltas y media del Final, y cuando tenía una ventaja de ocho décimas, el Camry se detuvo por la rotura del motor que prepara Rody Agut (también motorista de Werner) y dejó a Rossi con las manos vacías. Así, Werner vio despejado el camino hacia su segunda victoria en Viedma.

“Fue increíble, la heredamos porque él estaba en un nivel superior. Yo no tenía más resto y él estaba sobrado de tracción. Fue una linda pelea con Matías, que cuando se acercó debajo del alerón me hizo cometer un exceso y ahí me superó”, contó Werner luego de la carrera.

“Son fierros. Me voy un poco amargado, pero cuando rompo estando 1º la amargura no es tanta porque quiere decir que estábamos bien. Veníamos a sumar, justamente lo que no queríamos era abandonar, más allá de que si uno gana, es mejor”, señaló Rossi, quien destacó la lucha que se dio por la punta.

"Me encantan estas carreras: fue una linda pelea con Werner y Santero", dijo finalmente el "Misil".

Castellano y Dodge volvieron al podio

Jonatan Castellano (Dodge) fue un espectador de lujo de la lucha entre Werner, Rossi y Santero y aprovechó las deserciones de los 2 últimos para terminar segundo. Así, cortó una racha de 26 carreras sin podios (el anterior había sido en Concepción 2021, donde ganó) y sumó su 32º ascenso al estrado en el TC.

“Es buenísimo este podio luego de lo que fue el año pasado. Me gustó cómo iba mi auto, más allá de que los dos de adelante iban muy rápido. Esto nos da esperanzas para lo que se viene. Estamos por el buen camino”, indicó el "Pinchito", quien llegó a cinco segundos 514 milésimas del ganador.

Juan Tomás Catalán Magni (Ford) ratificó su muy buen presente al culminar tercero luego de largar séptimo. Fue su tercer podio en el Turismo Carretera y el segundo como piloto titular. Dos de los ascendidos desde el TC Pista lograron llegar en el “top 10”: el piloto de la vecina localidad de Ferré (Partido de General Arenales), Santiago Álvarez (Dodge), que llegó noveno, y el chacabuquense Elio Craparo (Dodge), quien terminó décimo luego de llegar a estar cuarto, pero un un exceso lo retrasó.

En cuanto al juninense Gabriel Fernando Ponce de León, decidió no viajar para correr en Viedma, ya que está trabajando para reunir el presupuesto que le permita competir el resto del año en el TC.