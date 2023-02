Tobías Martínez y Rudi Bundziak ganaron las series del TC Pista

Tobías Martínez (Chevrolet) y Rudi Bundziak (Chevrolet) ratificaron en las series lo que habían mostrado en la clasificación del TC Pista en Viedma, donde se disputa la apertura del campeonato 2023, y compartirán la primera fila de la grilla de la primera final de la temporada.

El sanjuanino Martínez se impuso de punta a punta y consiguió su primera victoria parcial en 16 participaciones en el TC Pista.

"El auto me genera tranquilidad, algo que no me pasaba el año pasado. Hace mucho que no teníamos estos resultados", sostuvo el piloto de Las Toscas Racing.

Lo escoltó Lautaro de la Iglesia (Dodge), quien aprovechó la deserción de Gaspar Chansard (Dodge).

Por su parte, con el Chevrolet del Dole Racing, Rudi Bundziak también ganó de principio a fin. El misionero, que debuta en el TC Pista tras lograr el campeonato 2022 en el TC Mouras, postergó a Rodrigo Lugón (Ford) por 681 milésimas.

“Faltó muy poco para pelear por ser la serie más rápida, pero ya es muy bueno lo que venimos logrando”, dijo el piloto de la ciudad de Puerto Iguazú.

Previamente, Tobías Martínez había aprovechado el breve chaparrón que cayó en el autódromo de Viedma para marcar el mejor tiempo en la clasificación del TC Pista y lograr así su primera pole position en 16 participaciones en la categoría.

El sanjuanino estableció un minuto 30 segundos 867/1000 y superó al debutante Rudi Bundziak (Chevrolet) por 342/1000. Los cambios reglamentarios surtieron efecto y Chevrolet cortó una racha de cuarenta clasificaciones sin conseguir la pole position.

La anterior había sido en Viedma 2020, con Federico Iribarne, con el auto del equipo JP Carrera.

El santafesino Gaspar Chansard (Dodge), monarca 2021 del TC Pista Mouras, se ubicó tercero en la clasificación previa a ambas series.