"El automovilismo es uno de mis hobbies", aseguró Luis Málek Fara

"Siempre quise correr, desde que era muy chico. Quería hacerlo en kárting, pero nunca tuve apoyo ni autorización de mis padres", dijo a Democracia Luis Málek Fara, quien nació en nuestra ciudad el 27 de julio de 1976 y es papá de dos hijos, Zahir Fara, de 14 años, y Karim Fara, de 12 años.

El entrevistado es el mayor de cuatro hermanos (Nauan Luis, médico; Luis María, licenciado en administración de empresas y economista; y Leandro Luis Fara, licenciado en ciencias políticas), hijos de la pareja conformada por el médico Luis Ernesto Fara y de la docente terciaria, Norma Lidia Sola.

Desde hace 18 años, Málek incursiona en el automovilismo deportivo, ya que su debut fue en noviembre de 2005 en la categoría Sport Prototipos, corriendo las últimas dos fechas del campeonato de esa temporada. Fue después que me recibí de médico y ya trabajando con los autos, así que con mis ingresos me solventé los cursos de piloto y terminé corriendo", dijo.

El trabajo primero y el automovilismo como gran hobbie

Aunque, según aclaró-, "En realidad me dedico primero a mi trabajo y el automovilismo es uno de mis hobbies. En 2006 hice primer año completo del campeonato de Fórmula 1000, logré ganar carreras y estaba peleando el campeonato 2007 hasta que hubo una discusión (entre pilotos y dirigentes) y no nos dejaron correr más".

Siguiendo con el raconto de sus primeros años en el deporte motor, Fara detalló:

"En la temporada 2008 corrí en la categoría Sport 1050, logrando varios triunfos y ganando trece de las últimas 24 fechas disputadas, con lo cual obtuve los campeonatos en 2010 y 2011. Ya en noviembre de 2009, debuté en GT 2000 (campeonato de automovilismo de velocidad, especializado en Sport prototipos), certamen en el que gané 26 carreras, además de cosechar con 56 podios, 28 pole position y 18 récords de vuelta. Me coroné campeón en los años 2011, 2012, 2013 y 2016, último año que corrí en GT 2000. El el año 2017 no tuve actividad automovilística, y que estuve enfocado en el lanzamiento de Maserati Argentina (concesionaria de autos de esa marca italiana), y en 2018 regreso a la Formula 4 Nueva Generación (NG), obteniendo siete victorias".

En la fórmula 3 metropolitana y en la fórmula 4

Más adelante, Luis Málek expresó que "Gané un campeonato largo, sin play-off, en la temporada 2020/21, y en diciembre del año pasado empecé a correr en la Fórmula 3 Metropolitana, una categoría a la que analizo integrarme como participante. En el corriente año, participé en la primera fecha, en el circuito de Concepción del Uruguay, y decidí dejar de alquilar e incorporar un auto de Fórmula 3 a la estructura de mi equipo de Fórmula 4, con la intención de hacer F-4 durante todo el año y F-3, en principio, en las carreras que se disputen en el autódromo 'Roberto Mouras' de La Plata o en las que realicen hasta 200 kilómetros de la Capital Federal, las que estén 'cerca' de Buenos Aires, debido a mis obligaciones personales y de trabajo".

Sobre su desembarco en la Fórmula 3 Metropolitana, Fara reconoció que "Fue todo de casualidad. En el año 2022 corrí la prueba que se disputó en el 'Mouras', para girar en ese circuito, ya que no podía probar con el Fórmula 4, categoría en la que corría el fin de semana siguiente. Ya este año, me ofrecieron un auto cinco días antes de la primera carrera, acomodé mis cosas y fuí, ya que me dije no me va a venir mal girar en enero y en Concepción del Uruguay. Me gustó la categoría y decidí seguir corriendo. Siempre está conmigo en el automovilismo mi amigo, José Alberto 'Flaco' Porcelli, con quien caminamos juntos todos los autódromos, desde el comienzo. Él hace la atención del auto y del chasis, tanto en Fórmula 4 como en la Fórmula 3 Metropolitana, que son autos Crespi 25, con diferentes motores. En la F-4 son Audi 1.6 con carburador y preparación, en tanto que en la F-3 son motores Renault 1.6, con inyección casi standard", señaló.

Para cerrar la charla Luis Málek Fara comentó que "Las expectativas pasan por andar siempre de la mejor manera posible y en lo que esté a mi alcance, dar el cien por ciento.Por eso, la idea es probar, siempre que se pueda hacerlo", completó el destacado piloto de nuestra ciudad.