Lucas Gambarte: "Estoy realizando una preparación física muy fuerte"

El piloto juninense Lucas Gambarte tuvo un buen año deportivo en el campeonato 2022 del Top Race Series y -de permitirlo el tema económico- espera mejorarlo aún en esta temporada, aunque, según el mismo lo dijo a nuestro medio "La participación en el campeonato 2023 no la tengo confirmada, estamos trabajando bastante en eso y creemos que lo podremos hacer", destacó inicialmente.

Seguidamente, el ascendente corredor de nuestra ciudad analizó lo realizado en 2022 conduciendo el Ford Mondeo Nº 113, expresando:

"La temporada pasada me dejó un balance muy positivo, como también lo había sido el campeonato del 2021. Pudimos lograr buenos resultados, llegando al podio en varias ocasiones y también a la victoria en la fecha corrida en Rafaela. Ello nos permitió estar siempre peleando por el campeonato, dentro del Top-5. Luchamos por el título pero no se pudo dar, pero sin dudas que sacamos buenas conclusiones con lo realizado para el certamen 2023 próximo a iniciarse".

Está conforme con lo realizado

Luego de ratificar que "Estoy muy conforme con el trabajo realizado durante todo el año pasado, con la experiencia adquirida y eso me fortalece muchísmo. Estoy enfocado en ir a pelear por el campeonato del Top Race Series", Lucas no dudó en expresar:

"La temporada que se va a iniciar va a ser complicada, estamos luchando para poder conseguir el presupuesto, así que estamos hablando con sponsors que venían apoyándonos y con otros que podrían sumarse. Hay que tener en cuenta que con el aumento de costos será difícil correr, pero hacemos lo posible para estar presentes. Han sido positivas las charlas con algunos equipos, el auto que utilicé el año pasado sigue estando disponible para seguir con todo el equipo SDE Competición, así que creo que tenemos potencial para pelear por el campeonato".

Ha recibido otras ofertas

Luego, el destacado piloto de nuestra ciudad expresó que "Me llegaron ofertas de otros equipos, pero repito que lo principal pasa por juntar todo el presupuesto para estar tranquilos, ya que es lo que más nos complica para empezar el campeonato, el 12 de marzo en el autódromo de Buenos Aires".

Amplió señalando que "Me gusta mucho manejar este tipo de autos. Me siento muy cómodo en la categoría, ya desde que comencé en el Top Race Junior y ahora lo estoy en el Series. La idea es poder dar el salto al Top Race V-6, seguramente podremos cumplir ese sueño en un futuro no muy lejano”, dijo el piloto de nuestra ciudad.

A pocos días de iniciarse el campeonato 2023 del TRS, Lucas dijo que "Estoy realizando una preparación física muy fuerte para la temporada que se va a iniciar, además de trabajar en el presupuesto -reitero- junto a mi padre (Alfredo). Sigo en el Series por un año más para lograr afianzarnos y salir a pelear el campeonato", recalcó.

A la hora de los agradecimientos, el piloto juninense expresó:

"Agradezco a toda la gente de Junín y a todos los sponsors que nos estuvieron apoyando durante el 2022. Ellos son Chocrón Combustibles (Puma Energy), Parador 188, Indelplas, Biondini Sanitarios, Aceros Perkusic, Bringeri, Italsem, Bava Agropecuaria, Decarre Asesores de Seguros, Guibe Hnos. y TyM Constructora Vial.

También a Carpinella Hnos., Corvalán Climatización, Cro-Bar Comisiones, Grupo Testa, La Farola, La Catedral, Zinguería 10 + 10, Transporte ServiBaires, Panadería Las III Bambinas, Carnes Aimar, Laboratorios Blocksal, Nutribón, Montanari, Juma Electric Neored, Aberturas Villegas, Toto Race Components, La Casa del Filtro; y a todas las empresas que con la mejor predisposición se van sumando al proyecto para este 2023", completó Lucas Gambarte Ponce de León la charla con Democracia.