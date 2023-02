"Toto" Lordi: "El sueño de todo joven es llegar a correr en auto a nivel nacional"

Juan Tomás Lordi, de 20 años, es un apasionado del deporte motor y desde muy pequeño (7 años), compite en la actividad que le gusta, estando en la actualidad a punto de cumplir un sueño: Correr en una categoría nacional de automovilismo.

Al ser entrevistado por Democracia, "Toto" Lordi nos comenzó detallando: "Hace 13 años que compito a nivel provincial y nacional en karting de tierra. Corrí en las categorías 110 c.c. cajero, 150 c.c. menores, 150 c.c. juvenil, 150 c.c. senior, 125 c.c. cajeros y 125 c.c. internacional. He logrado cinco campeonatos en diferentes categorías y también obtuve dos subcampeonatos".

Proyecto que se hizo esperar

Sobre su pasión por la actividad "tuerca", Lordi expresó que "Desde que era muy chico, acompañaba a mi papá a las peñas que organizaba el 'Cabezón' Adrián Fulcheri y allí nació mi pasión por el automovilismo. Una vez que descubrí los kartings, nunca más me bajé", tras lo cual agregó, ampliando conceptos: "El sueño de todo joven es llegar a correr en auto a nivel nacional, y en mi caso se hizo esperar, ya que siempre -por estar peleando campeonatos en el karting-, no pudimos darle de lleno al proyecto. El año pasado hicimos unas pruebas en la Fórmula 3 Metropolitana y este año decidimos iniciar todo de a poco. La idea es, si llegamos con el presupuesto, debutar en la segunda fecha en el autódromo de La Plata, el próximo 27 de febrero, lo haré con el equipo Rácing Cepeda, quien me dará atención completa. La idea, este año, es adquirir experiencias e intentar juntar el presupuesto para poder competir en la mayoría de las fechas. No pudimos ir a la primera carrera del año (en Concepción del Uruguay), por falta de tiempo".

Adquirir la mayor experiencia posible

En relación a su futuro deportivo, "Toto" expresó: "Estoy concentrado en adquirir la mayor experiencia posible, sabiendo que este será un camino largo, por lo que me lo tomo con paciencia y pienso únicamente en mejorar en cada salida a pista. Para ello, seguramente antes de la fecha del 27 de febrero haré una prueba previa, para afianzarme con el nuevo auto y, desde ya, quiero agradecerle a mi familia por el gran apoyo que me dan, como asi también a amigos y a todos los sponsors, quienes siempre nos dan una gran mano", destacó Lordi.

"Muchos costos"

En el final de la entrevista, Juan Tomás reconoció que "El deporte en si conlleva muchos costos, así que estamos en un constante trabajo para conseguir el presupuesto, mediante sponsors que se van sumando al proyecto. Seguramente a lo largo del 2023 haremos algún evento o rifa para para poder llegar al presupuesto. Por ello, cualquier persona o empresa dispuesta a colaborar con nuestro proyecto deportivo, será bienvenida de la mejor manera. Repito que correr a nivel nacional no es sencillo, pero haremos todo lo posible para estar fecha tras fecha en la Fórmula 3 Metropolitana", completó el joven piloto que ha brillado en karting y ahora quiera destacarse en esta categoría del automovilismo nacional.