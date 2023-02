Ignacio Quintana señaló: "Mi pasión por el automovilismo arrancó desde muy chico"

El joven piloto juninense Ignacio Quintana, de 18 años, espera tener un gran año deportivo en esta temporada, en su incursión en la Fórmula 3 Metropolitana, tras haber empezado su participación en la categoría en 2022, aunque en esa ocasión comenzó a correr desde la quinta fecha del campeonato.

Para lograr ese objetivo, trabaja junto a su equipo y en la primera carrera de este año, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), cuando venía noveno, tuvo un fuerte choque con otro piloto -sin consecuencias personales, por fortuna- y no pudo finalizar. Ahora, Quintana y su team ya piensan en la próxima carrera, que será el domingo 26 de febrero en el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata, si se finalizan las obras que se vienen realizando en dicho circuito.

El ascendente deportista, quien conduce el auto Nº 40, entrevistado por Democracia, comenzó expresando: "Mi pasión por el automovilismo arrancó desde muy chico, cuando fuí a ver una carrera de karting con mi papá y me llamó mucho la atención. Ahí fue que decidí arrancar a probar y luego me lancé a correr. Arranqué en karting cuando tenía seis años, hasta los 13. A los 15 años volví a correr en karting, en la máxima categoría y el año pasado debuté en la Fórmula 3 Metropolitana, buscando hacer la mayor experiencia posible en esta actividad".

Sobre su desembarco en la F-3, el entrevistado reseñó: "Mi padre habló con Guillermo Ortelli, quien es conocido nuestro. 'Guille' me consiguió el equipo, el auto, fuí a probar dos o tres veces y luego cambié por el equipo que estoy ahora, Dital Fórmula, con sede en Concordia, Entre Ríos. Ellos ponen los mecánicos, al motorista lo aporta la categoría, quien se ocupa de la atención de todos los motores, buscando que estén todos iguales, o muy parecidos en cuanto a rendimiento", destacó.

Sobre la prueba inicial del calendario 2023 en suelo entrerriano, junto al TC Mouras y al TC Pista Mouras, "Nacho" dijo: "No fue un buen arranque, diría que un fin de semana negro. Estuve en los dos entrenamientos probando cosas, con una buena puesta a punto en Concepción del Uruguay, probando diferentes cosas en chásis y motor. La clasificación no fue para nada buena, quedé 19º, con una mejora para la segunda clasificación, pero no pude clasificar como quería.

En carrera, en la primera vuelta ya venía quinto, pero encontré al auto de otro piloto cruzado en la pista, así que perdí posiciones y quedó último. Volví a remontar, me ubiqué 15º, seguí avanzando hasta que tuve el choque, gracias a Dios nada grave en lo personal. Tenía para seguir yendo para adelante, pero un despiste mío hizo que un compañero no me pudiera esquivar y me pegó, en una curva rápida, por fortuna sin problemas para ninguno", manifestó.

Un presupuesto que es carrera por carrera

Avanzando en la charla, el piloto local manifestó, sobre la Fórmula 3 Metropolitana, en la que comparte equipo con la misionera Mairú Herrera Ahuad y con el uruguayo Tomás Granzella: "Es una categoría cara, como todo el automovilismo, aunque lejos de los costos, por ejemplo, del Turismo Carretera.

Hay que juntar el presupuesto carrera por carrera, cada 25/30 días, gracias a Dios tengo el apoyo de mis sponsors, que me ayudan mucho, cubriendo buena parte de lo que se necesita. "Este camino es largo, vamos a ir por más, lo vamos a sacar adelante". Quintana cerró la charla agradeciendo a quienes le brindan su apoyo.

"Agradezco a La Casa de las Cosechadoras, Bruno Construcciones; Frigorífico Juncar; Ferretería Frisina; Freddy Bat; Tym Constructora Vial; Nueva Color; Visión Laser; Grupo El Álamo; Promark; YPF Santa Rita; Transporte Jatip, a mis padres, hermanas y al resto de la familia, que siempre me apoyan para que pueda estar corriendo fecha tras fecha, lo cual para mí es muy importante", completó sus conceptos el destacado piloto juninense Ignacio Quintana.