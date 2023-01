Morillo: "Esperemos que en 2023 lleguemos a los objetivos que nos vamos a plantear"

El piloto juninense Franco C. Morillo incursionó en la competitiva categoría TC Pick Up, destacándose que durante la temporada, nuestro representante cambió de equipo y cerró el calendario con el Toyota Nº 64 del equipo LCC Racing.

Luego de un irregular comienzo en el certamen, Morillo mejoró sobre el final del campeonato y cumplió una buena actuación en la carrera disputada en el circuito de Río Cuarto (Córdoba), terminando en la sexta posición, el domingo 2 de octubre pasado.

Luego, llegó 31º en el autódromo neuquino de Centenario; se ubicó tras ello 19º en el circuito "Roberto José Mouras" de La Plata y concluyó décimo tercero en el trazado de la vecina ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, en el cierre del torneo.

Franco, terminó décimo octavo en el campeonato 2022 que ganó el experimentado corredor entrerriano Omar "Gurí" Martínez (de 56 años), sumando el piloto de nuestro medio 186 puntos en el certamen.

Una temporada que fue difícil para el juninense

Entrevistado por Democracia, Morillo comenzó señalando:

"Fue un año difícil en lo deportivo para mí, porque no fueron cumplidos los objetivos planeados. Tuve una primera mitad de año muy complicada, sumamente difícil, y por ello logré sumar pocos puntos, al llegar al final en pocas de las carreras de ese primer segmento del calendario". Luego, Franco destacó que "En la segunda mitad del certamen mejoramos, en tres carreras me posicioné entre los diez y quedé un poco más conforme, pero en general, no fue un buen año deportivo para mi el 2022".

Completando conceptos, el joven deportista local se esperanzó al señalar: "Esperemos que en 2023 lleguemos a los objetivos que nos vamos a plantear y estamos ya trabajando con todo con el equipo de competición, para tratar de iniciar bien el campeonato y tener una mejor temporada 2023 que lo que se dio en la 2022", cerró la charla Franco Morillo.

Agustín Canapino se prepara para el campeonato 2023

Luego de correr en el autódromo de San Nicolás, en el cierre del torneo de TC Pick Up 2022, el piloto de la vecina ciudad de Arrecifes, Agustín Canapino trabaja con la unidad que conducirá en la temporada 2023.

El equipo JP Carrera le abrió las puertas y junto a los habituales ingenieros del equipo repasaron detalles de lo que será el desafío de luchar otro campeonato en la órbita de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

Luego de sentarse y probar elementos en la TC Pick Up que comandaba Valentín Aguirre, Canapino manifestó: "Estuve analizando y charlando con los ingenieros del JP Carrera. Me estoy interiorizando sobre la categoría para este año, para estar algo más empapado cuando me toque subir para correr", dijo el arrecifeño, quien dejó de lado el Turismo Competición 2000 para afrontar este desafío.

Aseguró que la posición de manejo "Es lo que más me llamó la atención. Es una camioneta en la que vas sentado bastante atrás y tiene dimensiones bastante más grandes que el Chevrolet de Turismo Carretera y es a lo que habrá que acostumbrarse".

Entre las cuestiones técnicas que resaltó "El Titán", manifestó: "Tiene baja carga aerodinámica. Si bien no es muy baja, es menor que la de un Turismo Carretera. Tiene una goma diferente, el peso es mayor, es diferente, pero van bien".

Finalmente, Canapino comentó: "Este nuevo desafío será lindo, yo siempre quiero ganar, pelear campeonatos. Lo voy a tomar como todo siempre, con el compromiso, responsabilidad y ganas de ganar", cerró el ídolo del automovilismo arrecifeño.