Yazeed Al Rahji hizo valer su localía

El piloto saudí Yazeed Al Rajhi (con el Toyota del Overdrive Racing) hizo valer la localía para imponerse en la séptima etapa del Rally Dakar 2023 en la categoría Autos, mientras que el líder de la general continúa siendo el piloto catarí Nasser Al Attiyah (Toyota).

El local se apoderó de la etapa del día sábado con un tiempo de tres horas, 6 minutos y 23 segundos, aventajando por 8 minutos al lituano Vaidotas Zala (Hunter Prodrive) y el francés Guerlain Chicherit (ambos con Hunter Prodrive), ganador de la tercera etapa, fue tercero a 10 minutos 15 segundos.

El mejor argentino fue el mendocino Sebastián Halperín (Mini X-Raid), duodécimo a 17 minutos 28 segundos de la punta. Por su parte, Juan Cruz Yacopini (Toyota Overdrive) finalizó en el puesto 21°, a 26 minutos 36 segundos.

En la general, Al-Attiyah se mantiene en el mando con un total de 24 horas y 48 segundos, con una ventaja de una hora seis segundos sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y de una hora 13 segundos sobre el brasileño Lucas Moraes (Toyota), un debutante que viene sorprendiendo en esta edición del Dakar.

El qatarí, tetracampeón del Dakar (2011, 2015, 2019 y 2022) llegaba de vencer en las dos etapas anteriores de la competencia, que anuló la actividad de motos y quads prevista para ayer por las condiciones climáticas y el cansancio acumulado por los corredores de ambas divisionales.

En tanto, el equipo Audi repitió un día negativo después del viernes negro que tuvo el abandono del francés Stéphane Peterhansel y el accidente del español Carlos Sainz.

El sueco Mattias Ekstrom, el único con posibilidades de buscar el triunfo en el rally más extremo del mundo, lideraba el parcial en el kilómetro 196 cuando sufrió la rotura de un neumático delantero obligó su detención.

Gonzalez Ferioli avanzó un lugar en la división SSV

En la división SSV, el argentino Jeremías González Ferioli (South Racing) avanzó un puesto en la tabla acumulada, del séptimo al sexto, tras clasificarse octavo en la séptima etapa.

El cordobés se distancia a 51 minutos 20 segundos del líder, el piloto lituano Rokas Baciuska (Red Bull Can Am).

El octavo parcial del Dakar 2023 tendrá lugar hoy domingo con un recorrido de 823 kilómetros (346 cronometrados) entre Al Duwadimi y Riyadh, donde las máquinas permanecerán apagadas el lunes en la jornada de receso.

Supera los desafíos el Puma Energy Rally team del "Pato" Silva

Puma Energy Rally Team superó los desafíos del Dakar, ya que el equipo que conforman la paraguaya Andrea Lafarja en Autos, el argentino Juan Manuel Silva en UTV y el guatemalteco Francisco Arredondo, cerró la primera semana del Dakar 2023 con satisfactorias labores.

En resumen, la primera etapa se desarrolló sobre un recorrido total de 603 kilómetros, de los cuales 368 pertenecieron a la prueba especial. La carrera tuvo el denominado “rulo”, ya que la partida y la llegada fueron en el campamento de Yanbu, a orillas del Mar Rojo.

La segunda jornada unió el campamento de Yanbu con el de Alula, donde recorrieron 590 kilómetros de los cuales 431 correspondieron a prueba especial.

Esta etapa fue extensa en tiempo y compleja por la escenografía, ya que los ríos secos, las grandes piedras y zonas peligrosas provocaron complicaciones a un buen porcentaje de los competidores.

Sin embargo, los representantes del Puma Energy Rally Team lograron el objetivo de llegar si inconvenientes al objetivo.

La tercera etapa del Dakar 2023 sorprendió con una inesperada tormenta. En pleno desierto, el clima asombró con una feroz tormenta eléctrica que azotó la zona central de Arabia Saudita.

Esta jornada, que unió a Aiula y Ha’il, se acortó en la prueba especial por la gran cantidad de agua que originó la crecida de ríos. El Puma Energy Rally Team ratificó su capacidad y superó otro escollo.

El cuarto parcial se desarrolló bajo un sol que cambió el escenario y devolvió la sonrisa a los participantes. Los tres integrantes del equipo continental, largaron desde el campamento de Ha’il y recorrieron 573 kilómetros en total, de los cuales 425 fueron cronometrados en la prueba especial.

El quinto día del Dakar 2023 se desarrolló con un “bucle”, dado que tuvo como largada y punto de llegada el campamento de Ha’il, con 646 kilómetros de recorrido total, de los cuales 375 correspondieron a especial.

Las condiciones climáticas obligaron a los organizadores de la prueba a modificar el recorrido de la 6ª etapa pero todo esto no amedrentó al Puma Energy Rally Team, que salió airoso de esta situación.

Al mando de su UTV modelo Can-Am Maverick X3 de FN Speed, el experimentado piloto chaqueño se mantiene expectante con el Side by Side alternando el Top 20 de la clase T4 entre los vehículos livianos y comentó sus sensaciones:

“Es un Dakar difícil. Pero estoy en un buen equipo y, si no se complica nada, todos los días llego al campamento a las 19, me ducho con agua caliente. No la paso mal. Son etapas largas, pero me encuentro impecable y, por suerte, no hemos tenido grandes problemas que nos retrasaran como para trastocar nuestra rutina”.

En tanto, al volante de su Toyota Hilux V8 T1 de Overdrive Racing, la conductora paraguaya concluyó en el 36° puesto del ranking general dentro de la categoría autos y, luego de vencer algunos contratiempos, se mostró sumamente optimista de cara al futuro de la dura competencia.

Por su lado, arriba de su KTM 450 Rally de Vas Team, el motociclista guatemalteco terminó 38° en la última etapa del Rally 2, se afianzó en el top 50 de la tabla general y manifestó su opinión acerca de los avances obtenidos en medio de las complicaciones climáticas y los desafíos

En otro orden, la organización determinó una serie de cambios para los próximos días teniendo en cuenta que las lluvias obligaron a saltear el campamento de Al Dawadimi.

Mientras tanto, el experimentado Puma Energy Rally Team continúa desafiando cada uno de los obstáculos que impone la competencia más difícil del mundo, con la potencia y el compromiso que caracterizan a la marca.