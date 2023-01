Elio Craparo será piloto de la “Máxima”

El piloto de Chacabuco, Elio Craparo, consiguió lo que él y todo piloto ansía, cuando comienza a desandar el camino de las categorías de la ACTC en 2023: Llegar al Turismo Carretera. Después de cinco años y ochenta y seis carreras, el chacabuquense recibió la autorización que lo ubica en el grupo selecto de una de las categorías más prestigiosas y antiguas en el mundo del automovilismo.

En las ochenta y seis carreras disputadas, Elio se anotó tres triunfos, fue nueve veces al podio, ganó cuatro series y obtuvo una pole position y tres récords de vuelta. Además, recordemos que, en el 2022, realizó varias carreras en la categoría TC Pick Up.

Por lo que se pudo saber, el corredor de la vecina ciudad seguirá bajo el paraguas del equipo Hermanos Alvarez Motorsports, a bordo de una Dodge, que usó Lautaro De La iglesia en el campeonato pasado. También está entre las posibilidades que barajan el piloto y el equipo armar una Dodge cero kilómetros.

Craparo plasmó su inmensa alegría en las redes digitales, al expresar: Después de 20 años, lo logramos. Sí, lo logramos, porque esto no lo logré solo: atrás tuve una familia de oro que me aguantó y no me dejó caer jamás, sponsors que apostaron a mí en todo momento, grandes amigos que siempre apoyaron, mi novia por estar siempre al lado mío y una gran ciudad como la de Chacabuco que me respaldo siempre".

Tras señalar que "No lo puedo creer, y seguramente tarde mucho tiempo en comprender lo logrado: una emoción increíble. Después de un año difícil, llegó la noticia más linda de todas”, Craparo expresó: “Ya puedo decir que soy piloto de Turismo Carretera, la máxima categoría del país y una de las más grandes del mundo. Gracias eternas a todos, gracias a la Categoría, a toda la ACTC porque me llevaron por la mejor escalera para llegar a ésto, gracias a todos los equipos por los que pasé: mecánicos, ingenieros, gracias por esta hermosa pasión. No les puedo explicar lo que siento, pero sí que es lo más lindo que se puede vivir. Chacabuco vuelve a tener un piloto en el Turismo Carretera”.

Los otros pilotos que desembarcan en la "Máxima"

Los otros pilotos que lograron ascender, por mérito deportivo, fueron: Otto Fritzler (campeón de TC Pista), el corredor de la vecina localidad de Ferré (Partido de General Arenales), Santiago Álvarez (fue subcampeón), Thomás Micheloud (superó las cien carreras en la “telonera”, que es otro requisito impuesto por la categoría) y Marcos Quijada (campeón del TC Mouras 2021). Sin embargo, este martes, la Comisión Asesora y Fiscalizadora -CAF- de la ACTC, autorizó a cinco corredores más.

A Craparo se sumaron: Cristian Di Scala quien podrá ascender al TC después de participar durante diez años en la “telonera”. Kika lo hará con un Dodge 0 kilómetro del Forte Sport y los otros son: Juan Garbelino (noventa y cinco carreras en TC Pista), Martín Vázquez, noventa y seis carreras y Humberto Krujoski, sesenta y ocho carreras. En cuanto al calendario del Turismo Carretera, la temporada 2023 comenzará el 11 y 12 de febrero en Viedma y tendrá su cierre el 2 y 3 de diciembre en San Juan, como viene ocurriendo en los últimos años, luego de la disputa de quince fechas.

Si bien restan confirmar algunos escenarios, se sabe que las sedes para el arranque, además de la apertura en Viedma, serán Neuquén (4 y 5 de marzo), Toay (25 y 26 de marzo) y el estreno de El Calafate (15 y 16 de abril). El flamante circuito santacruceño será una de las novedades del calendario respecto a 2022, junto con Buenos Aires, que volverá a tener su carrera (en julio o agosto).

Mientras que las últimas dos fechas serán el 11 y 12 de noviembre en Toay, La Pampa y el 2 y 3 de diciembre en San Juan, tal como ocurrió en 2022. Aún resta saber qué plaza quedará afuera este año para darle lugar a los ingresos se especuló que Entre Ríos perdería alguna de sus tres pruebas, y como es habitual, el TC Pista comparte cada programación con el Turismo Carretera.