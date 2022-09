Federico Pérez correrá como invitado de Nicolás Montanari

El Turismo Nacional prepara una gran fiesta para el fin de semana del 6 de noviembre en el autódromo de Buenos Aires, disputando allí carrera con Pilotos Invitados en sus dos Clases.

El próximo lunes se realizará el lanzamiento de ese evento especial, que constará de dos competencias independientes por división, otorgando puntaje y medio, justo una fecha antes de concluir la temporada. En la Clase 3 gran parte de las miradas estarán en Agustín Canapino, quien por primera vez se subirá a un auto de estas características, siendo invitado de su amigo Manuel Mallo para manejar el Chevrolet Cruze. Matías Canapino también dirá presente, en su caso para conducir el auto de Santiago Mallo. Por su parte, el juninense Federico Pérez será compañero, en el auto Nº 124, de Nicolás Montanari.

Por su parte, Jonatan Castellano estará acompañado por Adrián Oubiña, quien actualmente corre en la Clase 1 del Turismo Pista, donde lidera el torneo. El piloto de Mar de Ajó cuenta con una extensa trayectoria, supo destacarse en las divisionales menores de la ACTC hasta llegar al Turismo Carretera, además de haber competido en Turismo Nacional, Top Race y Fórmula Renault.

Javier Merlo, líder del torneo, tendrá como Invitado a Marcos Quijada, actual piloto de TC Pista y TC Pick Up, mientras que Jerónimo Teti le cursó la invitación a Franco Vivian. Facundo Chapur tenía previsto subir al Focus a un piloto internacional, Franco Girolami, quien cuenta con un gran presente en el TCR Europeo, sin embargo ello no se concretará. Por lo tanto ese lugar sería ocupado por Matías Rodríguez, actualmente corriendo en TC Pick Up.

Por el lado del actual campeón, Julián Santero, será acompañado por Damián Fineschi, vinculado a la marca japonesa, y quien en 2017 se desenvolvió muy bien con el auto de Castellano en TN.

En cuanto a José Manuel Urcera, sabiendo que no podrá contar con Facundo Ardusso, anunció la invitación a Emanuel Moriatis, quien dará el sí aunque en un principio había dicho que no iba a correr.

Dos históricos volverán a las pistas, como Juan Manuel Silva junto a Fabián Yannantuoni y Martín Basso con el Focus de Matías Cohen. Mientras que habrá una dupla de hermanos, la que conformarán Juan Bautista y Franco De Benedictis, éste último en lugar del "Gurí" Martínez, quien finalmente no podrá competir. Mariano Werner volverá a manejará el Toyota Corolla de Mauricio Lambiris, mientras otros destacados pilotos del Turismo Carretera van a ser de la partida.

Entre ellos Diego Ciantini, Santiago Mangoni, Marcos Landa, Esteban Gini y Emiliano Spataro. También formarán parte algunos apellidos importantes del TC 2000, caso Bernardo Llaver, Matías Milla y Franco Vivian.