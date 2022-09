Murió Carlos Pairettim, leyenda del automovilismo argentino

Carlos Pairetti, campeón del Turisimo Carretera en 1968 y uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo argentino, falleció hoy tras permanecer internado los últimos días a raíz de deficiencias respiratorias y cardíacas.

Pairetti murió a los 86 años, en horas de la madrugada, en una clínica de la ciudad bonaerense de Pergamino debido a complicaciones en su estado de salud, después de padecer una neumonía hace un mes y tras superar un ACV.

El ex piloto, campeón con el icónico auto denominado "Trueno Naranja", se impuso en 22 competencias a lo largo de su trayectoria dentro de la máxima categoría nacional del automovilismo.

Pairetti, quien se retiró en 1978, también corrió en la Fórmula 1 Mecánica Argentina -donde ganó las 500 millas de Rafaela-, en la Fórmula B del TC para prototipos y, luego de años identificado con Cjevrolet y de manejar las Dodge GTX y 1.500, pasó a Ford.

Además, en el plano internacional condujo vehículos de Fórmula 3 Europea y hasta llegó a participar en cine argentino como doble de Sandro.

“En 1970 participé en 'Siempre te amaré', donde lo doblé a Sandro, quien interpretó a un piloto. Pero él se enganchó mucho, le gustaba la velocidad y hasta llegó a manejar el auto de carrera, un sport prototipo y lo terminó volcando en el Autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia", contó en una entrevista.

Y agregó: "Me hice muy amigo de Sandro y él me dio tanta manija que me terminé enganchando con la actuación. Fue culpa suya (risas). El director de esa película era Leo Fleider y él me ofreció hacer 'Piloto de pruebas'. Allí hacía de mí mismo. También lo doblé a Ricardo Bauleo, quien era mi hermano en el film”,

El referente del deporte nació en Clusellas, Santa Fe, el 17 de octubre de 1935, aunque adoptó la ciudad de Arrecifes como su lugar, y hasta fue declarado Ciudadano Ilustre el año pasado.