Bulich: "A seguir trabajando y a pensar en revertir la mala racha que estamos teniendo"

Como informó Democracia, el piloto juninense Pedro Nicolás Bulich debió abandonar en la final de la Clase Tres del Turismo Pista, corrida en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo y que tuvo como ganador a Matías Cravero.

El corredor de nuestra ciudad había comenzado bien la séptima fecha de la categoría en Santiago del Estero, ya que fue quinto en la clasificación con el Toyota Etios Nº 8 que atiende el equipo ZP Sports. En la serie fue tercero y por ello, largó la final desde la séptima posición, pero en el comienzo de la competencia, un toque con otro auto le provocó la rotura de una llanta de su auto y por ello, debió abandonar.

La próxima fecha de la categoría será en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el domingo 18 de septiembre. "La verdad es que tuve un buen auto, pude clasificar adelante, peleando la punta. En la serie, la rotura del embrague en la largada de dejó partir con lo justo, pero con una merma importante, ya que se fue gastando mucho la placa, aunque pude terminar la serie, llegando quinto con un buen auto".

Seguidamente, Bulich señaló: "Para el domingo, se trabajó mucho, se hicieron algunos cambios para tener más ritmo, pero en la segunda vuelta tuve un toque de costado con Nicolás Posco (siguió y llegó quinto), innecesario creo. Yo tenía la cuerda, podíamos haber doblado bien los dos. Por ese toque, tuve la rotura de una llanta y la cubierta se destruyó, así que no pude seguir. Fue para mi una carrera corta, no pude plasmar en pista el buen auto que tenía".

"Tarde o temprano los resultados van a llegar", expresó

Bulich nos representa también en la Clase 2 del Turismo Nacional con el Fiesta Kinetic Nº 63 y en la última carrera, en el autódromo "Ciudad de San Nicolás", finalizó vigésimo quinto. Volverá a correr en esta categoría entre el 23 y 25 de septiembre, en el autódromo "Provincia de La Pampa", en Toay, donde se disputará la novena fecha de la temporada 2022.

Siguiendo con la entrevista concedida a este medio, Nicolás dijo: "A veces, cuando venís con el pie izquierdo, hay ganas de tirar la toalla, pero sé que el automovilismo es así, a veces hay rachas muy difíciles y la única manera de encararlas, es afrontándolas. Cuando tenés un buen auto como el que tengo, cuando hay trabajo para que sea competitivo como lo fue el pasado fin de semana y en otras carreras, tarde o temprano los resultados van a llegar".

Luego, "Nico" manifestó: "El balance fue positivo en una pista como la de Termas de Río Hondo, que no conocía, sin el resultado final esperado, es cierto. Queda ahora dar vuelta la página, a seguir trabajando y a pensar en poder revertir esta mala racha que estamos teniendo".

Para completar sus conceptos, el destacado piloto de nuestra ciudad afirmó: "Lo importante para mi, en Termas, era llegar, estar entre los cinco primeros para mejorar en el campeonato. Pero ando con el pie cambiado, no se dan los resultados y me falta un buen final carrera, para sumar puntos importantes. El equipo trabajó bien, el auto era competitivo, yo fui de menos a más en una pista que no conocía pero bueno, no se pudo. Ahora, a pensar en lo que se viene, veremos si seguimos o no. Por ahí conviene hacer un 'parate' y replantearse varias cosas, porque la luchamos mucho y no se da, aunque sé que hay que estar tranquilo, pensar bien y ver cómo se sigue", completó, agradeciendo como corolario a su familia, amigos, a los sponsors y a todo el equipo ZP.