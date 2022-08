Top Race Series: Lucas Gambarte hará dupla con Gabriel Ponce de León en Rosario

El juninense Lucas Gambarte comenzó ayer con los entrenamientos del TopRace Series, en Rosario, para la carrera especial y con invitados que tendrá la categoría durante el fin de semana. El piloto del Ford Mondeo del SdE Competición estará acompañado por Gabriel Ponce de León y conformarán uno de los binomios que se presentará en el autódromo “Juan Manuel Fangio”.

De acuerdo con el Reglamento particular de la prueba el formato de la competencia tendrá la Final Río Uruguay Seguros y la última Final YPF 100 años.

El TopRace Series tuvo ayer dos ensayos libres. El primero fue exclusivo para los invitados y el segundo para cualquiera de los dos pilotos. Gambarte participó ambos y en el primer entrenamiento finalizo 13° y el segundo 12°. El primer entrenamiento oficial de la categoria en rosario finzalizo 13°.

Hoy, continúa la actividad desde 09.40 con un nuevo entrenamiento oficial y a las 13.10 comienza la clasificación que ordenará la grilla de partida de la Carrera Rio Uruguay Seguros que se pone en marcha a las 16.20 horas sobre 25 minutos más una vuelta. El domingo, a las 10:10 hs., se llevará a cabo la Carrera YPF 100 años , también a 25 minutos más una vuelta.

Formato de competencia

Tratándose de un evento especial comprenderá: Prueba libre de entrenamiento, dos (2) tandas de entrenamiento, clasificación titulares e invitados, prueba final (Río Uruguay Seguros) y prueba final (YPF 100 años).

Piloto titular y piloto invitado

Piloto titular es todo aquel piloto inscripto en al menos un (1) evento del Campeonato Argentino de Top Race Series 2022. Piloto invitado, en tanto será todo aquel piloto licenciado que cumpla con los siguientes requisitos: No encuadrarse dentro de las condiciones de este artículo que definen a un piloto titular y cumplir con los requisitos establecidos por la CDA para el otorgamiento de la licencia de la correspondiente graduación. En caso de ser piloto extranjero poseedor de licencia FIA y disponer de la correspondiente autorización del ADN emisor de la misma.

Clasificación de la carrera

La clasificación estará dividida en dos tandas de diez minutos con un intervalo ocho minutos, denominadas TANDA I y TANDA II. Una hora antes del comienzo de la Tanda I, los equipos deberán presentar en la CDA una planilla declarando que piloto del binomio participa de la Tanda I y cuál de la Tanda II.

La clasificación se realizará de la siguiente manera: 1) todos los vehículos de la tanda I, saldrán a pista a clasificar con el régimen a bóx cerrado durante un periodo de diez (10) minutos. 2) aquel piloto que durante la duración de la tanda ingrese a boxes deberá estacionarse en su bóx a 45º en régimen de parque cerrado, pudiendo únicamente levantar el auto. 3) al término de la tanda A todos los autos deberán ingresar a bóxes y permanecer estacionados en su bóx a 45º en régimen de parque cerrado. Una vez que suene la señal sonora, durante un periodo de ocho (8) minutos, se habilita el parque cerrado para efectuar tareas que faciliten el cambio de piloto, cambio de neumáticos, control de presiones de los mismos sin inflar, regulación de espejos, limpieza de vidrios, trompas y entradas de aire. 4) finalizados los ocho (8) minutos se habilitará la tanda B que saldrán a pista a clasificar con el régimen a bóx cerrado durante un periodo de diez (10) minutos. 5) En todo momento durante el desarrollo de cada tanda estará prohibida la ayuda externa.

Si se detienen con bandera roja finaliza la toma de tiempos. Los autos que fueran asistidos en cualquier sector de la pista, así como los que ingresaron a boxes, no podrán continuar la tanda. El tiempo que reste para completar la clasificación luego de la bandera roja, se reiniciará cuando el primer auto esté próximo a la dirección de la prueba. Todo vehículo que genere la bandera roja en clasificación, no podrá continuar participando de la tanda, aun cuando no hubiera recibido ayuda externa.

La suma del mejor registro de tiempo por vuelta obtenido por cada piloto de cada binomio de cada tanda conformará el ordenamiento de la grilla de partida de la prueba final 1 RÍO URUGUAY SEGUROS.

En el caso que un binomio no tuviera ningún registro de tiempos, se lo ubicará en el último lugar de partida en la grilla. Si hubiera más de un binomio en la misma condición, se sortearán entre sí, para ordenarlos en la grilla.

Las finales

Treinta minutos luego de finalizada la clasificación los equipos deberán presentar en la CDA una planilla declarando que piloto del binomio inicia la competencia.

La largada de la prueba final RÍO URUGUAY SEGUROS y la prueba final YPF 100 AÑOS serán con partida en movimiento y tendrán una duración de veinticinco minutos más una vuelta. La grilla de partida de la prueba final 2 YPF 100 AÑOS, se conformará con el resultado de la prueba final 1 RÍO URUGUAY SEGUROS.

Los neumáticos

Cada binomio podrá sellar un máximo de dieciséis neumáticos de los cuales diez neumáticos podrán ser adquiridos nuevos para piso seco. Los restantes neumáticos para completar se resallaran siendo de carreras anteriores del mismo número de piloto y/o mismo auto. Cada binomio donde el piloto titular sea debutante podrá́ adquirir y sellar hasta un máximo de diez neumáticos nuevos para piso seco. Los restantes neumáticos hasta completar los dieciséis se resallaran siendo de carreras anteriores de esta temporada. Podrá sellar como resellados hasta cuatro neumáticos usados adquiridos para pruebas libres o comunitarias para ese evento.