Top ten para Girolami y para Guerrieri en Italia

Luego de haber triunfado en la primera, el piloto argentino Néstor Girolami tuvo otra buena actuación en la Carrera 2 del WTCR en el autódromo de Vallelunga, Italia.

El corredor de Isla Verde largó desde la novena posición, producto de la grilla invertida, y poco a poco comenzó a atacar a sus rivales, con un gran ritmo de carrera con el Honda Civic del Munich Motorsport para culminar quinto.

Por su parte, Esteban Guerrieri, quien se retrasó en el último giro de la primera competencia por inconvenientes en el motor, volvió a sufrir en la parte final de la segunda prueba.

Cuando marchaba en la sexta colocación, el vehículo Nº 86 debió ingresar a los boxes por la rotura de un neumático y cayó al décimo puesto.

La victoria quedó en manos del belga Gilles Magnus, de la escuadra Com To You Racing, mientras que al podio lo completaron Nathanael Berthon y Mikel Azcona, actual líder del campeonato.