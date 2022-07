Claribel Martínez logró el primer puesto en la cuarta fecha del Rally Federal en Santa Fe

La representante de Junín en el Rally Federal, Claribel Martínez, consiguió el pasado fin de semana el primer puesto en la cuarta fecha del campeonato, que se disputó en la comuna de Wheelwright, provincia de Santa Fe.

Junto al piloto Marcelo Urabayen, el binomio en el tercer puesto en la carrera, en la categoría N7, a bordo del Volkwagen Gol, se quedaron con el peldaño más alto del podio por descalificación técnica a los dos autos que habían quedado por encima en la definición.

"Tuvimos una carrera muy dura. Cerramos el sábado en el cuarto puesto y sufrimos un inconveniente en la última prueba especial. No sabíamos si íbamos a poder correr la etapa del domingo, pero, afortunadamente, el auto respondió", comentó Martínez, en diálogo con Democracia.

Con respecto a las expectativas en lo que resta del campeonato, señaló que el binomio marcha todavía lejos de los puestos de vanguardia, pero no se baja de la posibilidad de pelear hasta el final. "Lamentablemente, no iniciamos del todo bien el campeonato, en la primera fecha en Junín tuvimos problemas técnicos y no pudimos terminar una de las etapas; en la segunda, en Bragado logramos el tercer lugar, pero no pudimos competir la tercera en 9 de Julio, y eso nos retrasó", explicó.

"Pero quedan todavía varias fechas y este primer puesto nos alienta a seguir luchando", confió. Y agregó: "Quiero agradecer el apoyo de toda mi familia, mis padres, mis hermanos y a mi novio. Este deporte es muy importante para mí".

Finalmente, hizo extenso el agradecimiento a sus patrocinadores, Rom SA y Di Camilo Maquinarias, así como también a su equipo de trabajo. La próxima fecha del Rally Federal será en Pergamino, el 14 de agosto.