El Turismo Carretera se presenta en Posadas

El destacado piloto juninense Gabriel Fernando Ponce de León y su equipo de competición llegan a Posadas, Misiones, para participar este fin de semana allí en la octava fecha del campeonato de Turismo Carretera, con el Ford N° 229 de la Escudería G129 que dirige Mauro Giallombardo. No estará presente en esta ocasión Alan Ruggiero y los motivos de la no presencia pasa por el rendimiento del motor del Torino. La falta de potencia en la medición realizada en el banco de rodillos llevó al capitalino a tomar la decisión de no viajar a la capital misionera.

Con su ausencia serán tres los pilotos del “Toro” que no serán parte del nuevo capítulo de la “Máxima”, ya que los demás que no van a participar serán Ayrton Londero y Lionel Ugalde.

Por ello, para cuando comience la actividad, que será el sábado con el primer entrenamiento, habrá 45 autos, quienes luego participarán de la clasificación, para determinar los puestos de partida de las tres series, antesala de la final del domingo 17.

Rivera recibe al turismo sudamericano

La categoría Turismo Sudamericano de automovilismo (TCR South América) inicia hoy con una tanda de entrenamientos la actividad correspondiente a la cuarta fecha del calendario anual, en el autódromo Eduardo Cabrera, de la ciudad de Rivera, en la República Oriental del Uruguay. De 16.30 a 17 se registrará la primera sesión de ensayos en el circuito de 3.080 metros de cuerda, ubicado al Noroeste de las ciudades de Rivera y Santana do Livramento (Brasil). Será la segunda ocasión en la que el TCR South América visitará este trazado de 15 curvas, con muchos sectores rápidos.

El riocuartense Fabricio Pezzini (con un Lynk) defenderá el liderazgo del certamen, con 223 puntos. También estarán el porteño José Manuel Sapag, compañero de equipo y tercero en el torneo con 167 unidades, además del brasileño Marcio Basso (Lynk). También participarán los cordobeses Juan Ángel Rosso y Ricardo Rissatti (ambos con Honda Civic), el santiagueño Franco Farina (Peugeot) y el puntano Javier Merlo (Lynk). Mañana se desarrollará la segunda tanda de entrenamientos y a partir de las 12.50 se celebrará la prueba de clasificación.

Las dos carreras del fin de semana se largarán el domingo, desde las 10.10 y 13.15, respectivamente. Las principales posiciones del campeonato son las siguientes: Pezzini (Lynk), 223 puntos; Raphael Reis (Brasil/Cupra), 200; Sapag (Lynk), 167; Rosso, 153; y Pedro Aizza (Brasil/Hyundai), con 118 unidades.