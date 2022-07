Antonino García cerró un fin de semana ideal

Impecable fin de semana cerró Antonino García en Villa Mercedes, San Luis, en donde dominó con el Ford de Martos Competición en la clasificación, su serie y la sexta final de la Clase 3 de Turismo Nacional, demostrando una gran estabilidad para recorrer los 4.368 metros del circuito internacional “Carlos Bassi” del Complejo Deportivo La Pedrera.

“Esta victoria no podíamos dejarla pasar. La clave estuvo en ser rápido y que el auto no se cayera con el ritmo. Ahora no podemos relajarnos y tenemos que trabajar para obtener buenos resultados e ir a ganar”, señaló García al bajarse del podio.

Como buen director de orquesta (se recibió hace unos años en el Conservatorio de La Plata), el piloto rionegrino nacido en Luis Beltrán tomó la batuta en el trazado villamercedino y se mantuvo en la vanguardia durante la competencia.

Lo hizo demostrando una interesante performance del auto que se alista en la ciudad bonaerense de Merlo y cuenta con la preparación de los hermanos Luis y Mario Riva, en Casilda, para alcanzar su tercera victoria en la división mayor del Turismo Nacional.

Solo el Auto de Seguridad en dos ocasiones pudo colocarse adelante suyo para neutralizar la carrera. La primera fue para retirar el Ford de Leonel Pernía que se detuvo en plena pista con inconvenientes eléctricos a los pocos metros de competencia; la siguiente fue para asistir al Chevrolet de Santiago Mallo cuando impactó contra el muro, pero sin sufrir lesiones el riotercerense.

Detrás del ganador se sucedieron varios nombres para escoltarlo. Primero fue José Manuel Urcera (Peugeot), a quien le siguió Jonatan Castellano (Chevrolet) y a este, sobre el final, lo superó Juan José Garriz (Citroën), quien finalmente fue segundo y así alcanzó su mejor labor en Clase 3, al superar al loberense cuando se exigió en una de las chicanas.

Quinto fue el uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota), seguido por Mariano Pernía (Fiat), y el local Carlos Javier Merlo (Toyota), quien se mantiene al tope del certamen, ahora con una ventaja de tres puntos sobre Castellano (135 a 132), y luego arribaron Facundo Chapur (Ford), Carlos Okulovich (Honda) y Fabián Yannantuoni (Fiat).

Destacada labor le cupo a Gastón Iansa (Ford) que largó 37º y arribó 12º, detrás de Juan Pipkin (Toyota); en tanto el campeón Julián Santero, pudo avanzar desde el 34º de la grilla, hasta el 15º, pero restando poco para el epílogo se retrasó y cruzó la meta 21º.

La próxima fecha de la temporada se disputará en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, durante el 29, 30 y 31 de julio, escenario en donde García alcanzó sus anteriores victorias en la categoría.

En la clase 2 se impuso Ortega

Pablo Ortega copn su Fiat Argo de TB Racing, se adjudicó la final de la Clase 2 de Turismo Nacional en el autódromo de Villa Mercedes.

El tucumano, había prevalecido en la última de las series sabatinas y tomó la vanguardia de la prueba final en la partida y dominó las acciones en una carrera que tuvo varias neutralizaciones (Auto de Seguridad), y resistiendo a Sebastián Pérez hasta que se rozaron y el Chevrolet de este acusó una merma en su funcionamiento faltando un par de vueltas.

Ortega se mantuvo firme al frente de la carrera y si bien en los metros finales Matías Signorelli (Nissan) aprovechó para ponerse a la par, consiguió controlarlo y mantener el primer puesto.

Se dirigió entonces a una nueva victoria en la pista villamercedina, cruzando la meta al cumplirse las 17 vueltas de la prueba (se agregaron dos cuando se produjo la última intervención del AS), con 667/1000 de ventaja.

El podio lo completó el chubutense Renzo Blotta (Toyota), quien fue progresando desde el noveno puesto y en la última vuelta accedió al último escalón cuando su comprovinciano Christian Abdala (Toyota) perdió posiciones hasta el sexto lugar, pero sin poner en riesgo su liderazgo en el certamen.

Ignacio Procacitto (VW) y Facundo Leanez (Toyota) terminaron entre ambos y luego se ubicaron Facundo Bustos (VW), Juan Ignacio Canela (VW), Diego Leales (Toyota) y Maximiliano Bestani (Toyota), cerrando el Top-10 de la competencia.