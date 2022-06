Fórmula 3 Metropolitana: el debut de Ignacio Quintana en el automovilismo nacional

El piloto de Junín, Ignacio Quintana, tuvo su debut en la Fórmula 3 Metropolitana del automovilismo nacional el pasado 12 de junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El joven tiene 17 años y corrió con el equipo Dital Fórmula. Quintana dialogó con Democracia sobre sus inicios, su llegada a la categoría y las sensaciones de ser el tercer juninense que compite en la F3.

“Arranqué a los seis años en karting, corrí hasta los 13 y decidí dejar. Con la pandemia, me pregunté si era lo mío y volví a subirme arriba del auto”, manifestó.

La llegada a la Fórmula 3 Metropolitana

El juninense reconoció que su presente tiene mucho que ver Guillermo Ortelli, expiloto de automovilismo, con quien mantiene una buena relación que viene desde su papá, Marcelo. “Todo arrancó por Guillermo Ortelli, fue el que me inició de muy chico. Mi viejo lo conoce y tenemos una relación. Además, está en el ambiente hace años porque fue corredor profesional, campeón y tiene mucha experiencia. Estoy en una edad que podes dar el salto. Me brindó la oportunidad de probar con un equipo, que no es con el que corro actualmente, lo hice y comencé”, comentó.

Sensaciones del debut

Quintana disputó la cuarta fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, el 12 de junio pasado, en La Plata y esa carrera fue el puntapié inicial en el automovilismo nacional. “Mi debut fue inesperado porque, en realidad, fui a probar en el entrenamiento del jueves, que la categoría da para eso. No estaba en mis planes quedarme, pero el presidente de la categoría, Jorge Casalins, me invitó a que me quede en los entrenamientos del viernes y después decida si quería correr o no”, expresó.

“El viernes anduve muy bien en los dos entrenamientos, séptimo y decimocuarto, a medio segundo del primer puesto con 40 autos en pista y decidí correr tomándolo con calma y sumando experiencia que es importante”, indicó.

Las características de la categoría

El corredor de la ciudad aseguró que la F3 es una competencia “distinta” al resto de las categorías del automovilismo argentino porque una de sus cualidades es el desarrollo de la clasificación y las dos finales que se disputan. “Es una categoría bastante diferente a lo que son los autos con techo, van más despacio, tienen menos velocidad final pero doblan muy fuerte. Hoy, nosotros hacemos el mismo tiempo que las camionetas de TC PickUP y van 50 kilómetros más rápido. También, el formato de la competencia es diferente porque es clasificación y dos finales en un fin de semana”, sostuvo.

Compartir jornada con pilotos de Turismo Carretera o TC Mouras

La Fórmula 3 Metropolitana comparte escenario con otras categorías, como el Turismo Pista o el Turismo Carretera, en distintos autódromos del país cada vez que se presentan. Quintana dio detalles de cómo vive ese momento particular. “Es una locura. Nunca lo pensé hasta la fecha en la que debuté y lo viví. Fue disfrute puro tener la posibilidad de compartir una tarde o boxes con pilotos como Mariano Werner, por ejemplo, que son ídolos de mucha gente. La próxima fecha compartimos autódromo con el TC en San Juan y estoy esperando el momento”, expresó.

Objetivos para la temporada

Con respecto a las metas personales, el representante local destacó que “lo principal es el disfrute”. “Este año es poder terminar la competencia y sumar experiencia. Quiero seguir evolucionando carrera tras carrera y es complicado porque van 40 autos a querer ganar y a lo mismo. Buscaré agarrar confianza, mejorando puestos en las finales que es lo que quiere todo piloto pero siempre tratando de disfrutar”, mencionó.

“Quiero agradecer a todos mis sponsors, a mi familia y a toda la gente de Junín que me apoya”, concluyó.