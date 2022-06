Pedro Nicolás Bulich empezará hoy a competir en la Clase 3 del Turismo Pista

El piloto juninense Pedro Nicolás Bulich, animador del campeonato de la Clase 3 del Turismo Pista, buscará este fin de semana en el autódromo de Toay, La Pampa, puntos que lo acerquen a la punta del certamen, en la primera presentación de la categoría (junto a las Clases 1 y 2) en ese veloz circuito de la vecina Provincia.

Será esta la quinta fecha del torneo y otorgará puntaje y medio para la divisional, cuya Clase 3 es encabezada actualmente Thiago Martínez, tras salvar su liderazgo en la fecha anterior de Paraná, en la que ganó Lucas Petracchini por primera vez desde su consagración en diciembre pasado. El triunfo en el trazado entrerriano fue del vigente campeón, Lucas Petracchini, con Renault Clío y así se acercó a las primeras posiciones que siguen encabezadas por Martínez con 99,5 puntos, escoltado por Juan Benedetti con 95 y Renzo Cerretti con 91 en los tres primeros lugares.

Tanto Martínez como Benedetti no han ganado finales en lo que va del actual certamen, lo cual los habilita para ser campeones, en tanto que luego de ellos se ubican el citado Petracchini, con 88, el juninense Pedro Nicolás Bulich, con 86,5; Tomás Vitar, 62 (venía de ganar en Concordia y no sumó en Paraná), Andrés Damico, 62; Jonathan Baldinelli, 51; Matías Cravero, 44 y Luigi Melli, décimo con 41 unidades.

En la primera fecha en Olavarría ganó Cerretti, luego se impuso Luigi Melli en la segunda en Concepción del Uruguay, en Concordia el ganador fue Tomás Vitar y en Paraná venció el campeón Lucas Petracchini, escoltado a solamente 329 milésimas por el juninense Bulich.



“Tenemos fe porque hemos trabajado mucho”, dijo Bulich

Sobre el Toyota Etios N° 8 del PBK Rácing que maneja, “Nico” Bulich expresó previo a la carrera de Toay: “Se trabajó especialmente haciendo un repaso general al auto, más que nada en el motor porque el auto funcionó bien (en Paraná) y el de La Pampa es un circuito donde es determinante la velocidad. Creo que los Toyota Etios tienen algo de desventaja con los Renault Clío, por la aerodinámica, pero tenemos fe porque hemos trabajado mucho, en todos los detalles para esta carrera que otorgará puntaje y medio.

La última carrera el auto fue muy competitivo, se me escapó por poco la victoria, así que vamos con fe para brindar un buen espectáculo y pelear bien arriba en una carrera que seguro será una buena función, porque el autódromo de Toay se presta para ello”, destacó. Agregó finalmente que “Si mejoramos, vamos a seguir siendo protagonistas y podremos luchar por el campeonato. Sé que tengo un gran auto y este fin de semana espero sumar fuerte, porque los puntos van a ser valiosos para pelear por el título”, completó Bulich.



Recuperar terreno luego del vuelco es la meta de Bonfiglio

El estreno a bordo del VW UP que viene utilizando no había sido el esperado para Nicolás Bonfiglio, el piloto de la vecina ciudad de 9 de Julio que debió culminar la fecha pasada de modo repentino, luego de un vuelco. De esta forma, el nuevejuliense debió encararse de lleno el rearmado del auto cumpliendo con una verificación detallada de los elementos a reemplazar y abocándose a la mejora en chapa, siendo este el punto más importante a solucionar.

Si bien se trabajó contra reloj considerando el tiempo entre fecha y fecha, los trabajos fueron avanzando acorde con lo esperado y la reparación se hizo realidad, confirmando de esta manera presencia en el escenario pampeano a la espera por ver la bandera a cuadros e intentar alcanzarla en los planos de relevancia.

“Cumplimos con un trabajo intenso que nos permitió llegar en tiempo y forma con los arreglos sobre el auto en cuestión, ya tenemos todo encaminado para tratar de ser protagonistas y poder hacerlo lo más adelante posible más allá de todo tipo de desarrollo sobre el cual tendremos que seguir trabajando”, destacó Bonfiglio antes de emprender el viaje rumbo a la ciudad de Toay.